Cosa c'è di meglio di una bella giornata di riposo dal lavoro, in coincidenza con le principali festività nazionali, si possono organizzare gite fuori porta o giornate di totale relax da trascorrere lontano dalla scrivania e dagli impegni lavorativi? Negli anni generazioni intere di impiegati si sono dati battaglia in maniera feroce al momento dell'organizzazione delle ferie, cercando di piazzare le proprie a ridosso delle date segnate in rosso sul calendario così da allungare il periodo di vacanza e godere di preziosissime ore di libertà extra. Ecco, allora, che la notizia che sta facendo il giro delle testate italiane in queste ore potrebbe fare la gioia di chi ha davvero bisogno di un po' di riposo aggiuntivo. In un disegno di legge presentato in Senato lo scorso 23 marzo, infatti, i senatori Dieter Steger, Julia Unterberger e Meinhard Durnwalder del partito popolare altoatesino Südtiroler Volkspartei hanno chiesto l'introduzione nel nostro paese di cinque giorni di festa in più nel corso dell'anno. Una manna dal cielo per molti utenti, che già fanno il tifo in rete. (Continua a leggere dopo la foto)

Stando alla proposta di legge, le festività che verrebbero reintrodotte sono quelle che cadono nei giorni in cui si ricordano San Giuseppe, l'Ascensione, il Corpus Domini, i Santi Pietro e Paolo e il lunedì dopo la Pentecoste. "Si tratta di feste religiose - è scritto nella proposta - espressione della tradizione di fede e di cultura della comunità, tuttora festeggiate in molti Paesi europei". Un provvedimento che, se approvato, segnerebbe un gradito ritorno al passato: le cinque giornate di festa vennero infatti abolite nel 1977 dal provvedimento n. 63 del 7 marzo. Il motivo? All'epoca dell'infausta decisione era il desiderio del governo di maggiore austerità per poter incrementare la produttività del paese. (Continua a leggere dopo le foto)

"Negli anni successivi si è assistito ad un'inversione di tendenza, anche perché si è compreso che l'austerità non aveva prodotto l'auspicato aumento di produttività nelle aziende" scrivono i senatori che si sono fatti portabandiera della riforma, secondo i quali il recupero delle festività sarebbe "un omaggio alle persone credenti che possono così celebrare nuovamente le ricorrenze religiose e un giusto riconoscimento dei valori cristiani, ma anche per i non credenti che potrebbero dedicare le giornate alle attività di tempo libero". Non resta che incrociare le dita e sperare che, almeno per una volta, il buon cuore prevalga sulle necessità delle aziende.

