Ventinove anni, originaria di Napoli ma residente a Roma. Una vita apparentemente normale e spensierata messa a rischio all'improvviso, però, da un cuore completamente impazzito mentre si trovava in vacanza, durante le festività pasquali, a San Giorgio a Cremano. Prima soccorsa da sua madre a casa (che per una coincidenza pochi giorni prima aveva seguito un corso di rianimazione), poi ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale Boscotrecase, quindi curata in rianimazione. Infine trasferita al policlinico San Donato di Milano, dopo un volo organizzato nei minimi dettagli dalla rete dei soccorsi campani, per raggiungere uno dei pochi centri specializzati in Italia in elettrofisiologia, come riportato sulle pagine de Il Messaggero. Ad attenderla un altro medico campano, Carlo Pappone, beneventano, tra i maggiori esperti al mondo nel fronteggiare il cuore matto di Katia. Una storia che ha davvero dell'incredibile e che per fortuna ha avuto il suo lieto fine, grazie alla collaborazione tra due regioni, Campania e Lombardia, distanti oltre mille chilometri ma unite nel nome di questa donna. (Continua a leggere dopo la foto)

A raccontare quanto accaduto è Pio Zanetti, primario della rianimazione dell'ospedale del mare, dove la ragazza è stata ricoverata un paio di giorni sedata a intubata per tenere a bada un cuore che impazziva andando in fibrillazione ventricolare quasi ogni mezz'ora. In sei giorni almeno una cinquantina di episodi. "Quando è arrivata da noi – dice Zanetti - è stata in un primo tempo stabilizzata ma poi il suo cuore ha ripreso a funzionare in maniera incoerente". Stando alle ricostruzioni fornite dal marito della donna, Katia era a casa e si è svegliata con un improvviso rantolo. Per fortuna la suocera è intervenuta subito in quanto aveva seguito un corso di rianimazione, mantenendola in vita prima dell’arrivo del 118. (Continua a leggere dopo le foto)

I medici hanno poi spiegato che, senza una ragione, nel cuore di Katia si erano attivati dei circuiti anomali, dettando il tempo a battiti incoerenti che impedivano la corretta sequenza della contrazione di atri e ventricoli. "Abbiamo contato – continua Zanetti - almeno 35 eventi di fibrillazione. Dopo una fase iniziale di stabilità non riuscivamo a regolarizzare il suo cuore. L'abbiamo sedata per evitare il dolore delle continue scariche elettriche che le somministravamo". Katia è stata defibrillata anche durante il 'viaggio in aereo, fino a Milano, poi il trasporto immediato in rianimazione e l’intervento di ablazione delle cellule che mandavano in corto circuito il cuore di Katia. Un intervento al buio, in coronarografia, tramite una sonda che ha dovuto agire bruciando i focolai patologici senza avere il tempo di studiare e localizzare con precisione il punto esatto da trattare. Ora Katia sta bene ed è tornata a casa ad allattare la sua piccola di soli tre mesi. Una storia davvero toccante.

“Operato a cuore aperto”. Uomini e Donne, paura per Marco Firpo, il cavaliere ‘sparito’ da settimane. Tutti convinti che avesse abbandonato il trono over, ma ora esce la verità: ”Era andato in ospedale solo per un controllo e invece…”. Come sta