Sull'opportunità di lasciare in mano a dei bambini in età ancora non adulta un cellulare, e sul come consentire loro di gestire l'accessorio, le discussioni negli ultimi anni sono state quasi infinite. Di sicuro, però, la dipendenza dal telefonino può scatenare reazioni alle volte davvero imprevedibili, come accaduto a questa famiglia del Salento che ha visto di colpo la giornata rischiare di precipitare verso una tragedia insensata. Tutta colpa di un divieto imposto dal papà alla figlia, una ragazzina di soli 12 anni che continuava a staccare gli occhi dal piccolo schermo. Quando il genitore ha detto "Basta, adesso dammi lo smartphone" ecco la follia: lei si è infatti tagliata il polso, per fortuna senza procurarsi ferite gravi ma solo superficiali e per nulla pericolose. La notizia è riportata sul Nuovo Quotidiano di Puglia. La storia è venuta a galla perché raccontata proprio dalla giovane a un insegnante che si era accorto delle sue ferite durante le ore di lezione. Il docente ha segnalato il tutto al Tribunale per i minorenni.

L'autorità giudiziaria ha deciso l'allontanamento dalla famiglia della ragazzina che ora si trova in una comunità gestita da suore. Il padre è ora indagato per maltrattamenti. L'episodio è avvenuto la settimana scorsa a Lecce. Il padre della 12enne - si legge sulle pagine del quotidiano - è un commerciante. Gestisce un negozio di alimentari dove lavora tutto il giorno. Papà e mamma avevano già da tempo manifestato la loro disapprovazione nei confronti di quel modo della figlia 12enne di vivere in simbiosi con il cellulare, sempre in chat e sui social, anche quando la ragazzina era in compagnia con le sue amiche. Qualche giorno fa il rimprovero del padre e la minaccia di 'sequestrarle' il cellulare e poi, nel turbinio di parole, è volato anche uno schiaffo del genitore alla figlia.

Le conseguenze sono state però inaspettate: la 12enne si è procurata un taglio sul polso sinistro. Una lesione superficiale che è stata curata con una pomata e poi coperta con un cerotto. "Dobbiamo aspettare l'eventuale decreto del giudice per capire la natura e l'entità dell'accaduto e valutare ogni necessaria cautela. Il dato certo è che la lesione al polso sinistro era superficiale, non ha necessitato di alcun punto di sutura o attività di pronto soccorso, medicata dai genitori stessi senza alcuna conseguenza, e per come da loro riferitomi, auto-inferta dalla figlia come un piccolo atto di dispetto per il rimprovero e lo schiaffo ricevuto" ha spiegato l'avvocato Paolo Spalluto, legale dei due genitori originari dello Sri Lanka a cui da venerdì scorso i servizi sociali hanno tolto provvisoriamente la figlia.

