Erano da poco passate le 20.30. Doveva essere un sabato sera di gioia. Risate, quattro chiacchiere, i sogni e i pensieri per domani. E invece no. Il destino ha deciso diversamente e la gioia si è trasformata in pianto. Lacrime amarissime. Un incidente e la vita di un piccolina di 3 anni appena stroncata per sempre. Succede a Uzzano, in provincia di Pistoia. La dinamica dovrà essere ricostruita dalle forze dell'ordine, ma, scrive La Nazione, sembra che una Fiat Panda che procedeva in direzione Montecatini, guidata da un 72enne, si fosse fermata per far attraversare mamma e figlia all'altezza della ex Zincheria Toscana dopo che la famiglia aveva lasciato l'auto lungo la strada. La Panda sarebbe stata tamponata da una Chevrolet guidata da un ventenne che seguiva da dietro. Il padre aveva appena attraversato; mamma e figlia invece sono state travolte e la piccola non ce l'ha fatta. Subito allertato il 118, sul posto sono arrivate una ambulanza della Misericordia di Uzzano e l’automedica insieme a un’altra ambulanza della Pubblica Assistenza di Pescia. (Continua dopo la foto)

I sanitari hanno prestato i primi soccorsi alla piccolina con defibrillatore e quanto era possibile, purtroppo le condizioni si sono aggravate ed è stata trasportata all’ ospedale di Pescia dove è stato constatato il decesso. Anche per la mamma sono state necessarie le cure dei sanitari. E' stata trasportata al nosocomio di Pistoia in codice rosso. E' stata operata per le diverse lesioni interne e le fratture riportate. La sua prognosi è riservata. Meno gravi le condizioni del conducente della macchina che seguiva, ma anche per lui c’è stato bisogno del ricovero a Pescia per accertamenti. Sulla strada lo strazio del padre.





Per permettere i soccorsi e i rilievi, la strada che collega Pescia a Montecatini è stata chiusa al transito per circa tre ore, sul posto Carabinieri e Polizia col comandante Massimi e il sindaco Riccardo Franchi, incredulo. La morte della piccola ha sollevato una ventata di emozione in tutto il paese. Non è stata ancora resa nota la data dei funerali, la salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore la dinamica dell’incidente risulterà più chiara. Gli inquirenti dovranno stabilire eventuali responsabilità. Niente che, purtroppo, possa lenire il dolore della famiglia, spezzata e per sempre orfana del suo cuore.

