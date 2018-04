Una storia di violenza, sangue, di corse in ospedale e delicate interventi chirurgici per far sì che un uomo potesse continuare a godere a pieno della propria sessualità. E di accuse e polemiche, dopo quell'operazione che a quanto pare non ha dato i frutti sperati nonostante il responso favorevole dei medici. A rovinare la vita al protagonista di questa vicenda, raccontata sulle pagine del Messaggero, è stata una ragazza brasiliana trentunenne conosciuta in discoteca, per caso, nel bel mezzo di una serata di festa spensierata. Lui, 36 anni, caporal maggiore degli alpini originario di Galatina, in provincia di Lecce, si era avvicinato a lei e aveva iniziato le presentazioni di rito. Tra i due pareva scattato qualcosa, con la serata che prende la piega desiderata quando inizia un rapporto sessuale. Lei, però, disoccupata e senza permesso di soggiorno, all'improvviso tira fuori un coltello e lo colpisce ai genitali, evirandolo. Tutto è successo agli inizi del 2015 ma il caso continua a far discutere per le sue successive evoluzioni. (Continua a leggere dopo la foto)

La donna era stata successivamente portata in un ospedale psichiatrico. Pare, infatti, che dietro il folle gesto ci fosse soltanto la sua grave instabilità mentale, che le aveva scatenato già in passato altri raptus di violenza. L'uomo, invece, si è trovato a fare i conti con le gravissime lesioni subite. Sono passati tre anni e, nonostante gli interventi chirurgici di ricostruzione a cui è stato sottoposto, non ha riacquistato la sua virilità e continua a soffrire durante le minzioni. La sua ultima speranza è il chirurgo Miroslav L. Djordjevic, specializzato in ricostruzioni falloplastiche e che opera in una clinica di Belgrado. (Continua a leggere dopo le foto)

In Italia nessun altro chirurgo gli ha dato certezze sulla possibilità di riacquistare le sue piene potenzialità sessuali e di risolvere i suoi problemi urologici. "Non è vero che l'operazione è riuscita, come avevano sbandierato i medici. Io ho sempre dolori e non posso avere rapporti sessuali" dichiara l'uomo. Dopo le visite a cui si è sottoposto a Torino e a Roma, il militare punta l'indice contro l'équipe dei medici dell'ospedale Santa Maria della Misericordia che nel marzo del 2015 lo sottoposero alla ricostruzione falloplastica. Si è rivolto alla caserma dei carabinieri di Udine Est e ha presentato una querela nei confronti di due medici.

