Doveva essere una serata di sesso e trasgressione, di quelle che spesso vediamo nei film. E invece si è risolta in una tragedia, come purtroppo alle volte accade in queste situazioni, un dramma intorno al quale si stanno ora delineando vari scenari con la polizia che al momento non esclude nessuna possibile pista, in attesa di esami che possano chiarire meglio la dinamica dell'accaduto e spiegare almeno in parte quella morte assurda che ha scioccato la capitale. Tutto è infatti successo a Roma, dove a perdere la vita è stato un uomo che lavorava come funzionario presso l'ambasciata del Brasile. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, come riportato dalla testata La Repubblica che si è occupata della vicenda, sarebbe rimasto vittima di un gioco erotico finito però nel peggiore dei modi, con la situazione improvvisamente sfuggita di mano proprio nel bel mezzo della serata "proibita". La vittima aveva 40 anni e a indirizzare gli investigatori sulla pista del festino a luci rosse è stata la modalità con cui il corpo dell'uomo è stato ritrovato. (Continua a leggere dopo la foto)

Il corpo dell'uomo era infatti all'interno dell'appartamento dove viveva insieme alla moglie, nel quartiere Monteverde a Roma. Quando gli agenti sono entrati, lo hanno trovato privo di vita all'interno della camera da letto. Attorno al collo dell'uomo, un collare evidentemente usato per dei giochini erotici. L'allarme è stato dato dalla consorte, che ha lanciato la disperata telefonata chiedendo aiuto. Non è ancora chiara, però, la dinamica che avrebbe portato al decesso: l'ipotesi più probabile è che la vittima sia soffocata durante una pratica sadomaso. (Continua a leggere dopo le foto)

Al momento della tragedia, però, non c'era la moglie in compagnia dell'uomo. Quest'ultima ha infatti raccontato successivamente agli investigatori che lei durante quei giorni non era a casa, allontanatasi per lasciare al coniuge un po' di tempo da passare in compagnia di un altro uomo con il quale aveva una relazione omosessuale extraconiugale. La Procura quindi ha deciso di aprire un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. Gli investigatori non escludono che avessero anche preso della cocaina. Dell'uomo che era con lui quella notte non c'è traccia, gli inquirenti lo stanno cercando.

