Un incubo durato la bellezza, si fa per dire, di cinque anni, durante i quali questa donna è stata costretta a sopportare davvero di tutto. Battutacce volgari, proposte indecenti, una situazione che alla fine l'ha portata sull'orlo dell'esasperazione, con tanto di attacchi di panico. Alla fine, però, per il datore di lavoro è arrivata un pesante condanna: dovrà infatti risarcire la sua dipendente, vittima delle sue attenzioni indecenti, per una somma di 100mila euro. Dipendente di una piccola azienda tessile nell'alta Lombardia, lei ha denunciato l'uomo nel 2013 e si è licenziata nel 2015. Lo riporta un articolo del Corriere della sera. Il piccolo imprenditore, un giorno aveva intonato pure una canzonetta: su una melodia dei Cugini di campagna ("Anima mia") ecco che il testo viene rivisitato per descrivere un rapporto sessuale tra la sua dipendente e un uomo di colore. Il tutto davanti ai colleghi, gli stessi che hanno assistito a prese in giro continue e insinuazioni anche pesanti: "Con te avrei paura a fare sesso, tu gli uomini li distruggi". (Continua a leggere dopo la foto)

E ancora "secondo me usi giocattoli erotici". Il campionario virava spesso al greve, fino alla vere e proprie frasi indecenti: "Ti metterei un cuscino sulla faccia e...". Non si tratteneva neppure con i fornitori: "Facciamo un cambio merce, io ti do lei", o di fronte ad altri impiegati durante le fiere, quando annunciava una (mai concessa) disponibilità sessuale della sua dipendente e invitava: "Dai, andiamo tutti con lei nello sgabuzzino". Un incubo andato avanti per cinque anni e che i giudici hanno poi descritto al momento di pronunciare la sentenza di condanna nei confronti dell'uomo. (Continua a leggere dopo le foto)

La decisione è stata depositata dalla sezione lavoro del Tribunale civile di Como. Una sentenza contro l'imprenditore che presenta almeno un paio di aspetti inediti: una condanna per molestie esclusivamente verbali (praticamente senza alcun contatto o approccio fisico), tanto da configurare una sorta di mobbing sessuale. E poi l'entità del risarcimento, 105 mila euro, circa 150 mila con le spese. L'imprenditore, una ventina di dipendenti, ha denunciato la donna per calunnia e ha provato a sostenere che in azienda si viveva soltanto un clima informale e goliardico.

