Nell’universo ci sono miliardi di miliardi i pianeti non ancora esplorati. È per questo che sempre più frequentemente e man mano che la scienza aerospaziale fa qualche tipo di scoperta, la "fatidica" domanda prende sempre più importanza: c'è vita nello Spazio? Secondo il mondo del cinema e quello di internet non c’è dubbio. Come dimenticare quegli splendidi lungometraggi di Steven Spielberg come “Incontri ravvicinati del terzo tipo”, “E.T.” e “La guerra dei mondi”; ma anche “Signs” di M. Night Shyamalan o quei 'deliziosi' siti internet che inneggiano ad una conquista imminente dei “Grigi”. Insomma, a parte finzione e scetticismo, c’è una parte di mondo che, razionalmente, studia questi fenomeni, in particolar modo gli avvistamenti nelle proprie porzioni di cielo. In Italia, naturalmente, non siamo da meno. Qualche giorno fa, il Cufom, Centro ufologico del Mediterraneo, ha analizzato tre diversi avvistamenti nei cieli di Genova, Peschiera Borromeo e Cosenza. Questi video, ha detto il presidente del Cufom Angelo Carrannante “sono talmente importanti che di essi si parlerà nel convegno di Manfredonia, previsto per sabato.Il primo ufo è stato avvistato a Genova Rivarolo attorno alle 23,30 mentre il secondo, a Cassola (Vicenza) è avvenuto in pieno giorno, dove un uomo ha avvistato in cielo, non lontano prospetticamente dalla Luna, uno strano oggetto di colore bianco che si è spostato lentamente. (Continua dopo la foto)

Poi lo strano 'velivolo', secondo gli analisti del Cufom, ha stazionato e ha compiuto anche manovre, cambiando colore”. Gli ufologi del Cufom hanno avuto conferma dell'avvistamento anche da altri testimoni che hanno girato, nello stesso giorno, il video di un oggetto luminoso, presumibilmente lo stesso, nel milanese. Terzo avvistamento a Peschiera Borromeo. Solo qualche mese fa due piloti, di due voli commerciali Usa hanno avvistato, a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro, un grande oggetto non identificato, sopra i cieli dell'Arizona. Entrambi i piloti lo hanno comunicato in diretta ai controllori di volo dell' 'Albuquerque Center air traffic control', specificando che l'oggetto volava in direzione contraria alla loro. O forse era quasi fermo, almeno sopra uno dei due aerei in questione. (Continua dopo la foto e i video)





La Federal Aviation Administration (FAA) ha ora reso pubblici i nastri della registrazione, pubblicati dei media Usa e accompagnati da un 'no comment'. “Non abbiamo alcun commento da aggiungere - dice la nota della FAA - al di là di quello che potete ascoltare”. L'evento ha avuto luogo il 24 febbraio alle 3:30 pm ora locale: il primo avvistamento è stato fatto dal pilota della 'Phoenix Air': “C'è qualche aereo in rotta che ci è passato sopra 30 secondi fa?”. La risposta della FAA è stata: “Negativo”.

