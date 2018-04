Due primari e un direttore sanitario sono stati posti agli arresti domiciliari e un imprenditore è finto in cella nell'ambito di un filone di indagine sulla sanità coordinato dai procuratori aggiunti Eugenio Fusco e Letizia Mannella. Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dal Nucleo di Polizia Tributaria della Gdf. Le accuse sono di corruzione. Le persone coinvolte nell'inchiesta e destinatarie degli arresti domiciliari sono due primari dell'ospedale Pini di Milano, due del Galeazzi e un direttore sanitario. Per l'Istituto Ortopedico Pini-Cto: Paola Navone, direttore sanitario, Giorgio Maria Calori, responsabile dell'Unità Operativa di Chirurgia Ortopedica Riparativa e Carmine Cucciniello direttore dell'Unità di ortopedia Correttiva. Per il Galeazzi, Lorenzo Drago direttore laboratorio analisi e Carlo Luca Romanò responsabile di chirurgia ricostruttiva. Tommaso Brenicci, titolare di una società di Monza specializzate nel settore sanitario è invece finito in carcere. secondo l'accusa aveva promesso alla Navone uno stage per la figlia in una delle sue società, un cesto di Natale da 1000 euro e il pagamento delle spese per un congresso a Parigi e uno in Alto Adige, in cambio dell'acquisto di un dispositivo per la diagnosi di infezioni articolari. (Continua a leggere dopo la foto)

(Paola Navone)

"Il Pini è l'ospedale più facile del mondo - diceva Brenicci nelle intercettazioni - perché non ci sono gare, se sei amico di un chirurgo usi i prodotti che vuole, cioè è tutto libero, tutto libero!". L'uomo - si legge nell'ordinanza d'arresto - descriveva in un'intercettazione la "scarsa trasparenza e legalità nelle pubbliche forniture dell'Istituto Ortopedico Cto-Pini" di Milano. L'indagine nasce da uno sviluppo di quella che un anno fa aveva portato agli arresti un altro primario del Pini-Cto Norberto Confalonieri. Calori, uno dei medici coinvolti, avrebbe paventato a un ''facoltoso paziente l'esistenza di una grave infezione'' che, se non curata, avrebbe portato ''all'amputazione di un piede'' per ''manifestare la necessità di procedere ad un'operazione'' in una clinica di Milano dove ''operava privatamente'', anche se l'infezione non c'era. Lo dice in un'intercettazione un altro medico arrestato. L'approccio ''interventista'' di Calori, spiega il gip, ''emerge, nitidamente, dalla conversazione intercorsa il 9 marzo del 2017'' all'interno di un'auto tra l'imprenditore Brenicci e un altro medico, Cucciniello. Per quest'ultimo Calori era un ''delinquente vero'' anche per via, chiarisce il giudice, ''di alcune scelte mediche condizionate dal crescente bisogno di denaro e dalle contingenti difficoltà finanziarie in cui versava''. (Continua a leggere dopo le foto)

[caption id="attachment_270445" align="alignnone" width="800"] (Giorgio Maria Calori)[/caption]

[caption id="attachment_270444" align="alignnone" width="800"] (Carlo Luca Romanò e Lorenzo Drago)[/caption]

[caption id="attachment_270443" align="alignnone" width="800"] (Carmine Cucciniello)[/caption]

[caption id="attachment_270441" align="alignnone" width="800"] (Carlo Luca Romanò)[/caption]

Il meccanismo corruttivo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’imprenditore e i due primari del Galeazzi erano insieme soci di una società che aveva il brevetto di una sorta di medical detector, un macchinario per l’individuazione delle infezioni ossee. I due dirigenti medici lo hanno introdotto al Galeazzi. E successivamente, tramite il primario di Ortopedia del Pini, Giorgio Maria Calori, che era socio di Brennici in altre società, anche di diritto estero, è stato introdotto anche al Pini. I medici si prodigavano anche in studi scientifici e pubblicazioni in cui si esaltavano le qualità del macchinario. Un conflitto di interessi che ha portato oggi agli arresti.

Il medico e la borsa per la moglie: "La Vuitton ce la regalano". "La Vuitton non ti piace? (...) Stefi è possibile che me lo regalino (...) e allora c.... non mi rompere i co.....!". Così il chirurgo Calori si rivolgeva alla moglie che lo rimproverava per una borsa di lusso che le aveva regalato "evidenziando la necessità di essere parchi e limitare le proprie spese voluttuarie".

“Mostri!”. Violentata, umiliata e truffata da una coppia a 8 anni. Una storia terribile tutta italiana nel giorno dedicato alle donne. È l’ennesimo caso di violenza sui minori da inizio anno. E sono in tante, adesso, a chiedere pene più dure