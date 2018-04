Gratta e vinci, chi non sogna di essere baciato dalla dea bendata così? Un tagliando, pochi euro, una moneta per grattare e magari, dopo la suspance, una bella cifra minimo a 4 zeri scritta nero su bianco. E la svolta. Tutto sta nell'avere la fortuna sfacciata di beccare il biglietto giusto, eccola l'impresa. Ma c'è chi ha pensato bene di andarsela a prendere la fortuna e di guadagnarci pure sopra: una coppia di coniugi che gestisce un tabacchi a Salerno. Come? Semplice (e ovviamente contro la legge): realizzando piccole abrasioni quasi impercettibili a occhio nudo sui tagliandi dei gratta e vinci e riuscendo poi, attraverso l'uso improprio delle apparecchiature telematiche, a individuare quelli con le combinazioni vincenti, il cosiddetto box number, che passavano subito all'incasso, rimettendo in vendita gli altri. Così, stando a quanto si legge sul quotidiano Il Mattino, la coppia si arricchiva delle vincite e allo stesso tempo guadagnava sulle vendite dei gratta e vinci. I clienti, tanto, non si accorgevano di nulla perché quei graffi erano fatti a regola d'arte: impossibile accorgersene. (Continua dopo la foto)

Peccato, però, che questa sceneggiata è stata presto scoperta dalle forze dell'ordine, che hanno cominciato a indagare su impulso dei responsabili dei Monopoli di Stato. Quelle vincite messe insieme all'incasso li hanno insospettiti, da qui la richiesta ai carabinieri di recarsi all'interno della rivendita in via Posidonia ed eseguire i controlli di routine. Controlli che hanno dato ragione a chi non ci vedeva chiaro. I militari della stazione Mercatello, coordinati dal maggiore Pier Paolo Rubbo e dal tenente Bartolo Taglietti, hanno fatto delle verifiche al negozio di tabacchi gestito da due anziani coniugi di Fisciano e individuato elementi utili per inchiodarli. E per entrambi è scattata la denuncia per i reati di falsificazione, frode nell'esercizio del commercio, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico e truffa continuata in concorso. (Continua dopo le foto)

Ma quanti soldi è riuscita a fare la coppia con questa truffa? Nel corso dei controlli effettuati dai carabinieri, si è accertato che dal 2011 a oggi la coppia ha incassato un milione e 300mila euro - cifra comprensiva anche della percentuale prevista dalle vendita - di biglietti vincenti. Ma non è mica finita qui. Quando sono entrati all'interno dell'esercizio e hanno chiesto di verificare i gratta e vinci, i militari hanno trovato e poi sequestrato ben 12mila taglianti già alterati per un valore complessivo di circa 12mila euro.

