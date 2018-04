All'ateneo di Monte Sant'Angelo è una giornata di lutto. E c'è un gran silenzio dopo la tragedia di Giada D. F., la studentessa fuori sede che si è gettata dal tetto dell'edificio 7 del plesso universitario della Federico II a Monte Sant'Angelo perché non aveva il coraggio di dire ai suoi familiari che no, non si sarebbe laureata davvero il 9 aprile come aveva annunciato. Il suo nome non compariva nell'elenco dei ragazzi pronti a discutere la tesi ma lei, originaria di Sesto Campano in Molise e 26 anni da compiere a maggio, aveva indossato l'abito delle grandi occasioni e detto a tutti che avrebbe finalmente concluso gli studi alla facoltà di Scienze Naturali. In realtà per lei non ci sarebbe stata nessuna sessione di laurea quel giorno: le mancavano ancora degli esami da sostenere ma, evidentemente, non ha retto il peso delle verità non dette alla sua famiglia e ai suoi amici, che dal Molise avevano raggiunto la sede distaccata della Federico II per assistere a quel traguardo che ormai non arriverà più. Silenzio e lutto stretto all'ateneo il giorno successivo alla morte della 25enne. (Continua dopo la foto)

Il rettore dell'Università Federico II Gaetano Manfredi si recato nel plesso di Scienze Naturali e predisposto in segno di lutto la sospensione, per oggi, di tutte le attività di F2 Cultura, l'itinerario di lezioni e iniziative che prevedeva un incontro con gli studenti al quale avrebbero dovuto prendere parte i calciatori del Napoli Marek Hamsik, Faouzi Ghoulam e Christian Maggio, insieme ad Alessandro Formisano, head of operations della società azzurra. Nel frattempo arrivano le prime indiscrezioni sulla ricostruzione della tragedia su cui stanno lavorando le forze dell'ordine. Come riporta sempre Il Messaggero, nei minuti che hanno preceduto il dramma, proprio mentre si avviava verso il tetto, Giada era al telefono con il fidanzato.

Mamma, papà, il fratello, le cugine, lo stesso fidanzato, che le aveva preso un mazzo di fiori, i suoi genitori e altri tra parenti e amici erano già in facoltà e il ragazzo l'aveva chiamata per sapere in quale aula si sarebbe tenuta la discussione. Ma la 25enne, a un certo punto, invece di dare indicazioni sull'aula, ha cominciato a cambiare tono e ringraziare il fidanzato. Il suo discorso è diventato una specie di saluto durante il quale ha chiesto al suo ragazzo se riusciva a vederla. In quel momento era già sul tetto. E poco dopo le 15 si è tolta la vita lanciandosi dal tetto. Sul posto subito sono giunte le volanti della polizia, il sostituto procuratore della Repubblica di Napoli e il personale del 118. Ma per Giada non c'era più nulla da fare.

