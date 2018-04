Torna la paura delle stragi a stampo mafioso in Italia. Un'autobomba causa un morto e un ferito grave. È successo a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, paese al centro di numerose inchieste della procura antimafia. E proprio la Dda di Catanzaro ha avviato le indagini: "Le cosche stanno alzando il livello", è il commento degli inquirenti. A morire nell'esplosione, un uomo di 42 anni, Matteo Vinci. Era lui alla guida della vettura che si trovava in località Cervolaro. Ferito gravemente il padre di Vinci, Francesco, di 70 anni. L'ipotesi che viene fatta dai carabinieri, che stanno svolgendo le indagini, è che a provocare la bomba fosse collocata nel vano portabagagli della vettura. La vettura - una Ford Fiesta alimentata a metano - è stata avvolta dalle fiamme. Matteo Vinci, ex rappresentante di medicinali, era stato candidato alle ultime elezioni comunali nella lista "Limbadi libera e democratica". (Continua a leggere dopo la foto)

Nel 2014 era stato arrestato con altre 5 persone, compresi i suoi genitori, in seguito ad una rissa per motivi di vicinato. Le indagini, sotto le direttive della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, è condotta proprio dall'Arma. Francesco Vinci è stato ricoverato con prognosi riservata nell'ospedale di Vibo Valentia. Le sue condizioni, secondo quanto si è appreso, sarebbero gravi. Lo scoppio dell'auto si è verificato in località Cervolaro mentre la vettura condotta da Matteo Vinci stava percorrendo una strada provinciale. Sul posto, per il coordinamento delle indagini, ci sono il pm di turno della Procura della Repubblica di Vibo Valentia ed un magistrato della Procura antimafia di Catanzaro. (Continua a leggere dopo le foto)

Limbadi è uno dei centri della provincia di Vibo Valentia a più alta densità mafiosa, al centro di numerose inchieste della Procura antimafia di Catanzaro. Il prefetto di Vibo Valentia, Guido Longo, ha convocato d'urgenza il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto sulle indagini. Si è appreso, tra l'altro, che Matteo Vinci, in passato, era rimasto vittima di un tentato omicidio. A suo carico, comunque, non risultano precedenti penali per mafia, nè risulta che la vittima fosse legata ad ambienti della criminalità organizzata.

