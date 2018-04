Cosa può spingere una ragazza a mentire per anni, probabilmente premeditando un suicidio durante il giorno della sua finta laurea? Sensi di colpa? Depressione? Un qualcosa di patologico mai diagnosticato? Forse tutto e contemporaneamente, ma partiamo con ordine, dall’inizio della storia che poi, come in tanti film, è anche il punto d’inizio: il suicidio. Stamattina infatti, una morte ha devastato il senso di eccitazione e gioia durante una classica mattinata di lauree. All'università di Napoli una ragazza di 26 anni, una studentessa, si è suicidata lanciandosi dal tetto di uno degli edifici del complesso universitario del napoletano, a Monte Sant'Angelo. Per la studentessa, che era una fuori sede ed iscritta alla Facoltà di Scienze naturali, non c'è stato nulla da fare. Sin da subito la polizia si è messa in moto per cercare di capire la motivazione del folle gesto e in men che non si dica è riuscita a capire, quantomeno la causa scatenante. Da quello che è stato ricostruito dagli agenti, la ragazza, iscritta alla facoltà di Biologia, è salita sul tetto dello stabile dell’Ateneo a Monte Sant’Angelo e si è lanciata nel vuoto, così, senza nessuna giustificazione o parola. (Continua dopo la foto)

La cosa incredibile tuttavia è che in facoltà, al momento del decesso, erano già presenti molti parenti e amici della vittima. Erano stati informati? No, erano lì per la sua laurea, ma quel giorno la 26enne non avrebbe dovuto discutere un bel niente. La ragazza infatti era sì iscritta alla facoltà ma non aveva ancora richiesto di discutere la tesi, anzi, da quel che si è scoperto poco dopo, era ancora in alto mare con gli esami. La giovane, originaria di Isernia, aveva invitato in facoltà anche colleghi e familiari che avrebbero voluto festeggiare con lei questo particolare giorno. La giovane aveva detto ai genitori che si sarebbe laureata, ma in realtà non aveva completato il ciclo di esami. Senza alcun preavviso, la giovane ha lasciato l’area delle aule ed è salita sul tetto. Sul posto è arrivata la polizia e un’ambulanza del 118. (Continua dopo le foto)

Nel frattempo alcuni studenti stanno cercando di dare alla vicenda la giusta importanza chiedendo al rettore della Federico, “da tutti i rappresentanti de La Confederazione e da tutte le altre associazioni studentesche, di rinviare le elezioni, previste domani e mercoledì, in segno di rispetto per la morte della studentessa che s'è suicidata nel complesso universitario di Monte Sant'Angelo”, ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione Università, per il quale “sarebbe impossibile per gli studenti garantire il regolare svolgimento delle elezioni visto lo choc di queste ore per la morte di una loro collega e, per lo stesso motivo, ci sembrerebbe giusto anche una sospensione delle lezioni”.

