Tre morti. È il drammatico bilancio di uno schianto avvenuto stamani nei pressi di Foggia. Vittima un’intera famiglia, i due genitori poco più che trentenni e il loro bambino di un anno e mezzo. Ancora al vaglio degli inquirenti le cause dell’incidente. Forse una distrazione, o l’asfalto reso viscido dalla pioggioa, alla base del terribile sinistro che ha sconvolto un’intera comunità. Lo schianto, a quanto si apprende, è avvenuto poco dopo le 9 in corrispondenza del km 8,100 della Tangenziale di Foggia (SS673). Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Foggia, accorsi sul luogo dello schianto, due auto, una Ford Focus SW e una Golf Volkswagen, si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento in un impatto che si è rivelato letale. Per le tre vittime che viaggiavano sula Ford purtroppo è stato inutile l'arrivo dei soccorsi del 118: i medici hanno dovuto dichiarare il loro decesso sul posto. Ferito, soccorso e trasportato in codice rosso agli Ospedali Riuniti di Foggia invece il conducente dell'altra vettura coinvolta: un 49enne che viaggiava nel senso opposto di marcia della famiglia. (Continua dopo la foto)

Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia che hanno dovuto estrarre le vittime e il ferito dalle lamiere contorte delle due auto per affidarli poi alle cure del 118. Per stabilire cosa sia accaduto i militari dell'arma hanno effettuato i rilievi del caso ma non ci esclude che a contribuire alla tragedia sia stata la velocità e l'asfalto reso viscido dalla pioggia caduta poco prima.Il traffico è stato rallentato, con code, in entrambe le direzioni; lungo la tratta a quattro corsie si è resa necessaria l’istituzione di un restringimento della carreggiata allo scopo di agevolare gli interventi dei soccorsi e delle Forze dell’Ordine.





Una storia simile a quella accaduta a Laterza, in provincia di Taranto, meno di un mese fa. Tre persone, due donne e un minorenne, erano morte ed un’altra persona è rimasta gravemente ferita nello scontro tra un’autocisterna e un’autovettura, avvenuto nei pressi del campo sportivo di Laterza. Le vittime e il ferito, a quanto si è appreso, apparterrebbero tutti allo stesso nucleo famigliare una donna di 58 anni, Rosaria Parisi, la figlia Anna Gallitelli, di 24 anni, e il figlio di quest’ultima, Thomas, di 4 anni. Salvo ma in gravissime condizioni all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto il nonno, Giovanni Gallitelli, di 62 anni, che guidava la 'Ford Focus' coinvolta nello schianto. Una storia terribile come quella di stamani, l’ennesima giornata di sangue sulle strade italiane.

