Ah, il matrimonio. Quel giorno in cui tutto dovrebbe essere perfetto e invece spesso perfetto non è, con rancori magari sopiti troppo a lungo che saltano fuori all'improvviso, scenate di gelosia, liti e qualche scheletro nell'armadio che non vuole saperne di restarsene dentro. Quello che però probabilmente nessuno si aspetterebbe mai è veder arrivare gli agenti in divisa per arrestare, sotto gli occhi scioccati dei presenti, sia lo sposo sia il suo testimone, portati via nel bel mezzo della giornata di festa. E invece è quanto successo nel milanese, a seguito di un blitz da parte dei carabinieri del comando provinciale nell'ambito di un'indagine che ha visto gli arresti di dodici persone. L'indagine vede coinvolte, a vario titolo, gli arrestati per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, rapina, riciclaggio, ricettazione, detenzione, porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e violenza a pubblico ufficiale. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Pavia nelle province di Milano, Novara e Pavia.(Continua a leggere dopo la foto)

In manette un ungherese, 7 albanesi e 4 italiani. Uno di loro è stato catturato poche ore prima di sposarsi. A raccontare la vicenda è L'Huffington Post: preso anche un presunto complice albanese che gli avrebbe dovuto fare da testimone. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di attribuire alla banda il riciclaggio di 11 auto rubate che venivano smontate in pezzi destinati al mercato nero dei ricambi, 25 furti in abitazione, di cui uno tramutatosi in rapina impropria. Un colpo di scena davvero niente male per chi, ignaro di tutto, attendeva con ansia la cerimonia convinto di trascorrere un giorno di festa. (Continua a leggere dopo le foto)

L'indagine - condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Abbiategrasso (Milano) e coordinata dalla procura di Pavia - è partita dal monitoraggio di garage e officine ad Abbiategrasso, Zibido San Giacomo, Rosate e Bornasco, utilizzati dal gruppo come basi logistiche per nascondere i mezzi rubati. Poche ore prima del matrimonio gli ultimi arresti, che hanno reso ovviamente celebre il caso proprio per la concomitanza con l'unione che stava per celebrarsi tra un membro del gruppo e la sua fidanzata.

