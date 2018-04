Una sequenza diventata virale in rete, agghiacciante. E che però non ha portato al momento ad alcuna sanzione nei confronti di uno studente nonostante le violente minacce a un insegnate, durante le ore di scuola. Ne parla Il Messaggero, un episodio assurdo capitato a Velletri: lo studente minaccia, bestemmia e inveisce contro la prof, davanti ai compagni che ridono, mentre qualcuno riprende tutto con il cellulare. "Te squaglio nell'acido te mando all'ospedale professorè", urla il giovane, con la prof che lascia la classe perché il ragazzo la insegue fino alla porta. Il fatto è accaduto nell'istituto tecnico Cesare Battisti di Velletri, a dicembre del 2016, ma le immagini sono state condivise solo ora. Postato su YouTube, il video ha fatto milioni di visualizzazioni, raccogliendo commenti di indignazione ma non solo: per molti internauti le colpe non sarebbero solo dello studente, ma anche della professoressa, "colpevole" di aver provocato il ragazzo. "Devi stare zitto, taci - dice l'insegnante nel rimproverarlo - te lo dico in anteprima: domani ne parliamo col preside". (Continua a leggere dopo la foto)

Al che arriva la risposta del ragazzo: "Chi sei tu per dirmi stai zitto? Io te mando all'ospedale". "All'ospedale ci mando io a te" dice la prof. E lui: "Te squaglio nell'acido, te faccio ca... sotto" e poi bestemmia. "Sei squallido, vergognati!". "A schifosa, io t'ammazzo". Il tutto sottolineato dalle risate dei compagni. "Il ragazzo è giovane, ha solo 16 anni - dice il preside Eugenio Dibennardo - Purtroppo di episodi di questo genere ce ne sono tanti e dappertutto, mi meraviglio come a distanza di un anno e mezzo qualcuno abbia potuto renderlo pubblico diffondendo un video e quindi commettendo un reato di diffamazione e quant'altro" aggiungendo poi di non aver sporto denuncia né sospeso il giovane. (Continua a leggere dopo le foto)

Secondo quanto racconta il preside, lo studente si sarebbe poi scusato con la professoressa. "Ho provveduto ad una ammonizione grave orale e scritta che ha pesato sul rendimento e ho convocato i genitori i quali, sebbene abbiano minimizzato l'episodio, hanno convenuto che fosse necessaria una misura di monitoraggio e crescita con degli educatori inseriti nelle attività di gruppo - continua il dirigente scolastico - Ne approfitto per fare un appello: è con queste misure che si combatte il bullismo e cyber bullismo, non con le denunce. Infatti, a distanza di un anno e mezzo il ragazzo ha fatto un percorso consapevole e ha raggiunto risultati più che dignitosi".

