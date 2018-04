Tempi duri, questi, per chi ancora ha a cuore la calma e la forza della parola, in contrapposizione con un mondo sempre più esasperato dove le proprie idee devono essere fatte valere a tutti i costi. Al punto da arrivare a minacciare di morte la propria stessa madre per un dettaglio apparentemente banale ma che a questa ragazza davvero non è andato giù. Tutta colpa, udite udite, delle divergenze sulla dieta da seguire. Sì perché mentre il genitore, emiliano doc, aveva una gran passione per i piatti tipici della propria regione, l'altra, la figlia, aveva deciso di diventare vegana e non tollerava più che in famiglia continuasse il consumo di carne di animali. A far traboccare il vaso, che ci crediate o no, una bella pentola di ragù, che la donna stava preparando nonostante le proteste della più giovane, contrariata. Inutile provare a giustificarsi spiegando che si trattava di una ricetta antica e tipica della zona con la quale la madre voleva soltanto cimentarsi per passione personale, senza per questo mancare di rispetto a nessuno. (Continua a leggere dopo la foto)

Come spiegato dall'Huffington Post sulle proprie pagine, infatti, la donna a un certo punto si è trovata a fare i conti con la reazione feroce della figlia, su tutte le furie nel vedere il ragù e convinta che si trattasse di un affronto personale. Così eccola impugnare un coltello e minacciare il genitore, imponendogli un inquietante aut aut: "smetti di fare il ragù o ti pianto una coltellata". La madre però non ha ceduto di fronte alle violente parole e il caso è arrivato fino al giudice di pace. Tutto è successo nel modenese: le protagoniste hanno rispettivamente 68 e 47 anni e la loro storia è ovviamente diventata virale in rete. (Continua a leggere dopo le foto)

Mentre la madre era grande appassionata di cucina, la figlia disoccupata aveva sviluppato una sua consapevolezza alimentare e verso il mondo animale allontanandosi dai gusti materni fino a diventare una convinta vegana. Insomma, due mondi opposti in qualche modo costretti a convivere tra le stesse mura. Finché la situazione è improvvisamente precipitata. La prima udienza è stata affrontata, in attesa della seconda si spera in una riconciliazione tra mamma e figlia.

