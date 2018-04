Una famiglia distrutta, vittima di un destino atroce. Una sorella in fin di vita in ospedale. Le altre tre che decidono di andarla ad assistere e montano in auto il mattino presto. Sono le 7 di mattina, la strada e libera. Pochi mezzi in transito, un furgone del corriere espresso Bartolini che in quel momento passa a meno di un chilometro dalla destinazione delle tre donne. Forse una distrazione e lo schianto che ha visto coinvolta anche un’altra vettura. Una delle tre sorelle ha perso la vita: Assunta De Falco, 59 anni. Le condizioni delle altre due che appaiono subito gravi. Entrambe, dopo essere state estratte a fatica dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco, sono state trasferite nel vicino ospedale San Bortolo a bordo di altrettante ambulanze del Suem 118. Una è gravissima ed è ora ricoverata in rianimazione. Illesi gli autisti della Peugeot 207 e del furgone. Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia locale, che ha effettuato i rilievi oltre a deviare il traffico, che ha subito forti rallentamenti. Dalle prime indiscrezioni pare che a causare il sinistro sia stata proprio la Lancia Y. (Continua dopo la foto)

Che ha affrontato lo svincolo contromano finendo addosso alla Peugeot che stava sopraggiungendo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono ancora in corso.In quello stesso ospedale e in quegli stessi minuti, la quarta sorella che stavano andando a trovare è morta, dopo una lunga degenza causata anche in questo caso dalle conseguenze di un incidente stradale. É molto addolorato il sindaco Innocente Marangon, intervenuto dalle colonne di Padovanews in merito al tragico incidente: "Vigonza è profondamente sconvolta da quanto accaduto alla famiglia De Falco. E ancora una volta è coinvolta la famiglia Bellini, ancora scossa dalla prematura scomparsa di Mauro, marito della cara Flora e padre di Francesca e Giorgia".

Mauro Bellini era il marito di Flora De Falco, la donna al volante della Lancia Y coinvolta nello schianto in cui ha perso la vita la sorella Assunta. L'uomo è mancato improvvisamente l'anno scorso per un infarto, gettando nello sconforto i familiari e tutta la comunità di Vigonza. "Ci stringiamo alle due famiglie, siamo e saremo al loro fianco, per sostenere entrambe in ogni forma e modo. Per noi è un lutto cittadino", conclude il sindaco.“

