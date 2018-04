Ancora sangue sulle strade italiane. E a perdere la vita sono di nuovo dei giovanissimi. Il pesantissimo bilancio parla di quattro persone, di età compresa tra i 28 ed i 33 anni, morte in un incidente stradale avvenuto in Basilicata, lungo la strada statale Basentana, nei pressi di Pisticci in provincia di Matera. Una strada tristemente nota nella zona, diventata nota negli anni come “strada della morte”, per colpa dei tanti incidenti che si sono verificati e delle vite che si sono spezzate. Non sono chiare le cause del sinistro, sulla dinamica stanno cercando di fare luce gli inquirenti. Le notizie son ancora frammentarie, l’unica cosa sicura oltre al tragico bilancio è che nell’incidente sono rimaste coinvolte due automobili. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Intorno alle ore 1.30, una Fiat Punto guidata da un giovane di 28 anni di Tricarico (Matera) si è scontrata, per cause in fase di accertamento da parte della polizia stradale, con una Seat Altea su cui viaggiavano due fratelli di Ferrandina (Matera), uno di 33 anni e l'altro di 28, e la fidanzata 28enne di uno dei due. (Continua dopo la foto)

I tre ragazzi sono morti all'istante mentre la 28enne è deceduta poco dopo durante il trasporto all'ospedale di Policoro (Matera). Purtroppo, lo schianto di Matera non il solo dramma della giornata. Un altro morto per un incidente stradale, sulla SS106 Jonica Reggio Calabria-Taranto, è stato registrato tra Locri e Siderno in provincia di Reggio Calabria. Un’automobile ha travolto alcuni pedoni provocando numerosi feriti e almeno una vittima, un uomo di cui non sono ancora note le generalità. Alla guida del mezzo che ha impattato i pedoni, ci sarebbe una donna, con a fianco un’altra signora e nell’incidente avrebbero riportato entrambe dei traumi tali da rendere necessario il trasporto all’ospedale.





I veicoli coinvolti nell’incidente sono più di uno e ci sono diversi feriti in osservazione all’ospedale. L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106″ si esprime parlando di “immenso dolore” e coglie l’occasione per raccomandare “la massima prudenza a tutti coloro i quali percorrono la S.S.106“. Una giornata terribile per le strade italiane che, dal primo gennaio 2018, stanno vivendo giorni difficili con decine di morti e tante lacrime già al passivo.

