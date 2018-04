Ogni giorno una foto postata in rete. Ogni giorno uno spaccato di Roma. Le bellezze artistiche della città eterna l’avevano conquistata e lei, puntualmente, divideva quella gioia profonda con il mondo e tutti i fan sparsi nel pianeta. Non sapeva che la città poteva avere un altro volto: sporco, lurido e cattivo. Ma presto, la stellina di Netflix se ne sarebbe resa conto. E adesso è polemica su una città lasciata alla sbando che già alcuni anni fa era stata oggetto di critiche da Usa Today che, nel lontano 2013, aveva pubblicato un vademecum sul suo sito. In otto consigli si raccomandava di diffidare da Termini, Fontana di Trevi e Colosseo, dove «non bisogna fissare a lungo il monumento, per evitare di essere scippati». La raccomandazione è anche quella di «non indossare gioielli», ma anche di non fidarsi dei «bimbi che si avvicinano», «presunti agenti in borghese» o «gente che finge di rovesciare cibo addosso». Lo ha dovuto imparare a sue spese la stellina di Netflix Olivia Taylor Luccardi, molestata da una tassista. Tutto è accaduto la sera del 28 dicembre scorso. (Continua dopo la foto)

Quando l’attrice di numerosi film e serie TV, tra cui anche la pluripremiata House of Card, si recava in un pub di Testaccio assieme ai suoi amici come faceva da oltre 20 giorni. Così, come spesso era accaduto nei giorni precedenti, i ragazzi statunitensi si recavano lì per passare una bella serata in compagnia. Tra un drink e l’altro, un ballo e gli immancabili selfie, la serata volgeva al termine e per fare rientro, i ragazzi venivano convinti a salire a bordo di un tassista abusivo. Uno dopo l’altro i ragazzi e le ragazze venivano accompagnati a casa finché, per ultima, non rimaneva in macchina Olivia. Una situazione favorevole che spingeva l’uomo a fiondarsi sulla ragazza.





Afferrandola con vigore dalle braccia e tirandola verso di sé, riuscendo a baciarla sulla bocca. Pochi secondi di smarrimento poi l’attrice, forse ispirata da una delle pellicole a cui ha preso parte, riusciva a divincolarsi e a fuggire dal taxi prima che potesse accadere qualcosa di irreparabile. Una storia triste che oltre ad aver toccato da vicino l’anima e il corpo di una ragazza, getta discredito sulla capitale italiana, passata da simbolo di bellezza a tempio dell’abbruttimento morale. Spettacolo grottesco di una società dai tratti sempre più decadenti.

