Sono state ore e giorni terribili per i familiari di Nicola Marra, ventenne napoletano che nella notte tra sabato e domenica, dopo una serata al "Music on the Rocks", discoteca di Positano, si era allontanato per prendere l'automobile e da quel momento aveva fatto perdere le sue tracce. Si era temuto sin da subito che potesse essergli accaduto qualcosa di grave, molto grave. La sua foto era stata condivisa da decine di persone sui social networks per facilitarne le ricerche. Il giovane indossava camicia bianca e pantaloni blu al momento della scomparsa. Le ricerche, iniziate immediatamente dopo la denuncia di scomparsa presentata dai genitori, erano risultate sin da subito molto difficoltose per il maltempo abbattutosi in costiera. Ora, la drammatica notizia: il ragazzo è morto. (Continua a leggere dopo la foto)

È stato trovato il corpo, privo di vita, di Nicola Marra, il giovane napoletano di 21 anni, di cui si erano perse le tracce dopo una serata trascorsa in compagnia di amici in una discoteca di Positano. Dopo ore di ricerche il cadavere è stato rinvenuto in un vallone a poca distanza dal centro abitato. La scomparsa era stata denunciata dai familiari del ragazzo. (Continua a leggere dopo le foto)

Da qui l'avvio delle ricerche coordinate dalla Compagnia dei carabinieri di Amalfi, guidata dal capitano Roberto Martina. Intorno alle 13 il rinvenimento del corpo privo di vita. Marra aveva trascorso la serata di sabato al "Music on the Rocks" di Positano. Il giovane, da quanto hanno riferito gli amici in sua compagnia, aveva consumato varie bevande alcoliche.

