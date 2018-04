Nuova puntata sul caso Alberto Villani, il broker italiano residente a Pavia trovato cadavere nei giorni scorsi in Messico dopo la denuncia della fidanzata. Una storia dalle tinte molte fosche che si arricchisce di dettagli sui quali sta cercando di fare luce la magistratura. A quanto si apprende infatti, Villani sarebbe stato coinvolto in alcuni affari illeciti.

È quanto sostiene l'ufficio del procuratore dello Stato di Morelos in un comunicato senza peraltro fornire ulteriori dettagli. Il comunicato rivela inoltre che il cadavere è stato scoperto il 20 marzo scorso a Tlaltizaplan: il broker era giunto nel Paese con un visto turistico il 24 febbraio.

Alberti è stato trovato ucciso con due colpi di revolver alla testa e il suo corpo è stato messo in un sacco di plastica a Tlaltizaplan, una cittadina di 45 mila abitanti a circa 100 chilometri da Città del Messico nello stato di Morelos. Lo riporta La Provincia Pavese secondo la quale a fianco del corpo è stato ritrovato un cartello in spagnolo con la scritta: «Questo mi è successo per essere un ladro». (Continua dopo la foto)

Secondo il quotidiano, la Polizia messicana non è in grado di avanzare ipotesi sull'omicidio del broker che era spesso in viaggio per lavoro, soprattutto nei paesi di lingua spagnola. L'uomo era nato a Valencia, in Spagna. Il corpo di Villani è stato trovato il 26 marzo.

L'ultimo contatto con la convivente, una donna originaria di El Salvador, con cui viveva a Pavia era stato il 20. La donna aveva quindi presentato denuncia alla Questura di Pavia ed era stata attivata la Polizia messicana che ha trovato il corpo. Questo mentre continuano le indagini sui nostri compatrioti scomparsi. Nelle settimane scorse le indagini avevano portato all’arresto di 3 agenti della polizia messicana sospettati di aver consegnato a un gruppo armato. (Continua dopo le foto)





Adesso arriva una mezza conferma durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto. Federica Sciarelli, che si occupa del caso, ha infatti mandato in onda un’intercettazione in cui il capo dei narcos dice al capo della polizia di “Ritirare immediatamente i suoi uomini”. Nei prossimi giorni alcuni investigatori della Procura di Roma dovrebbero partire per il Messico, per operare a stretto contatto con i poliziotti messicani che indagano sull'omicidio. Il Ministero degli Esteri sta seguendo da vicino le vicenda. Secondo quanto sostiene Astrid Rodriguez, la 28enne moglie di Villani (originaria di El Salvador), si è trattato di una mossa dei suoi assassini per depistare le indagini. Il fatto che siano sparite le valigie di Villani e i suoi effetti personali (tra cui quattro anelli d'oro) potrebbe far pensare anche a una rapina degenerata in omicidio. Ma la polizia segue anche altre piste, come quella di possibili complicazioni legate all'affare che Villani stava seguendo in Messico (insieme ad alcuni soci si stava occupando della realizzazione di uffici di una società finanziaria).

