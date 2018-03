Terribile incidente sull’autostrada A4 Milano – Torino. Per cause ancora da accertare una donna è morta e il figlio, di 17 anni, è rimasto gravemente ferito. Immediati i soccorsi, del tutto inutili per la donna morta sul colpo. La viabilità ha subito forti rallentamenti con più di 4 km di fila. Le indagini sono affidate alla polizia stradale di Novara Est. Le condizioni del ragazzo sarebbero piuttosto gravi. A quanto si apprende l’incidente si è verificato poco dopo le 9 di questa mattina, mentre l’auto un Suv Jaguar guidato dalla donna, viaggiava tra Arluno e Marcallo-Mesero in direzione Torino fra due Tir. Per cause al vaglio degli inquirenti, il tir che la precedeva ha frenato, provocando un tamponamento e la Jaguar si è trovata schiacciata fra i due autoarticolati. Uno schianto tremendo che non ha lasciato scampo alla persona alla guida mentre il figlio, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano. Nessuna conseguenza invece per il conducente del tir rimasto illeso. Sul posto la polizia stradale della stazione di Novara. (Continua dopo la foto)

Che ha provveduto a chiudere il tratto interessato per rendere possibile i soccorsi, e successivamente i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati. Aperta un'indagine per stabilire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. Appena due giorni fa le strade italiane avevano fatto registrare un altro lutto. Un uomo di 50 anni, Valter Perna, era morto in seguito all'urto con un mezzo in corsa, mentre stava lavorando a un cantiere al Km 24 dell'autostrada A14. La vittima, impiegata come operaio stradale, stava lavorando al piazzamento della segnaletica stradale nell'area attigua al cantiere quando è avvenuto lo schianto: un mezzo non meglio identificato ha travolto l'uomo, e ha poi proseguito la sua corsa in direzione Sud, senza fermarsi.





Sul posto, chiamati dai colleghi della vittima, sono sopraggiunti i soccorsi di del 118 e Polizia Stradale, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Il cantiere era posizionato nella corsia centrale della carreggiata: sono in corso accertamenti della Polizia Stradale per risalire al mezzo coinvolto nell'incidente. Nell'area non ci sarebbero telecamere di sorveglianza. Gli altri operai non avrebbero visto direttamente l'impatto, ma sono accorsi solo in seguito, trovando il 50enne riverso a terra. "Il mio personale cordoglio, a nome del Sindaco e di tutta la Giunta, alla famiglia dell'operaio travolto e ucciso in un cantiere autostradale - aveva scritto l'assessore al Lavoro Marco Lombardo in una mota - si tratta di un incidente gravissimo sul quale, prima di esprimere qualsiasi giudizio, è bene aspettare i chiarimenti che arriveranno dalle indagini. Questo incidente mortale sul lavoro ci pone però di fronte al tema del monitoraggio sulla sicurezza nei cantieri. Un'azione sulla quale ci dovremmo impegnare tutti a tenere la guardia molto alta, quando si avvieranno i cantieri per l’ampliamento in sede dell’autostrada e della tangenziale".

