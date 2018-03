La sua storia ha commosso l’Italia. Quella di un bambino di 9 anni costretto a lottare contro una male spietato e molto più forte di lui. Le partite a pallone che si trasformano in sedute chemioterapiche. Le gite in lunghe e dolorosi giorni da passare in ospedale. Un calvario che Lele Joker, piccolo youtuber, ha affrontato giorno dopo giorno con dignità e grinta. Poi oggi la notizia data dai genitori: "Gabriele è volato in cielo, lui direbbe: questo video finisce qui, ci vediamo nel prossimo". Lele Joker, era già una piccola star, con un canale seguito da oltre 115mila persone pronte a premiare con decine di migliaia di visualizzazioni ogni suo video. Nonostante le continue cure, le corse in ospedale e il dolore, Gabriele non ha mai perso la sua positività, la stessa che trasmette nei suoi video pubblicati su Youtube. In meno di un mese Lele Joker ha conquistato i social e il suo canale ha raccolto oltre 6 mila iscritti.I fan apprezzano il modo di raccontare la vita quotidiana di questo bambino di 9 anni. La sua semplicità e come faccia apparire ogni cosa speciale. Nelle clip, spesso girate in un letto d’ospedale, Lele Joker parla del cibo (è un appassionato di patatine fritte!), di ciò che ama fare e d’amore, raccogliendo tantissimi Like. (Continua dopo la foto)

In poco tempo Lele Joker è diventato un life coach per moltissime persone. “Ragazzi, inseguite i vostri sogni – spiega in un video che ha ottenuto una pioggia di Like -, io ad esempio da grande voglio fare il dottore e questo farò, mi laureerò perché voglio aiutare le persone a stare meglio, inseguite i vostri sogni perché vi fa bene, stimola il vostro cervello”. Gabriele ha sempre voluto mantenere il rapporto con i suoi follower, ringraziandoli spesso per il loro sostegno: "Non sapete quanto mi renda felice leggere i vostri commenti. Grazie per tutto quello che fate per me", è l'esordio di un'altra clip. Un affetto ricambiato, dato che sui social in queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia.





La cantante Noemi l'ha definito "un grande guerriero" su Twitter, mentre Enrica Bonaccorti tramite il suo profilo Facebook gli ha promesso: "Non ti dimenticheremo, i tuoi piedini hanno lasciato un'impronta profonda come i tuoi pensieri" invitando a guardare i suoi video perché "aveva nove anni, un cuore e una testa meravigliosi. Una storia triste dalla quale imparare, portando sempre l’esempio di Lele nel cuore, quello di un bambino che, nonostante la malattia, non ha mai perso il sorriso. Fino all’ultimo.

Ti potrebbe interessare: Morto Lele Joker, il baby youtuber malato di cancro