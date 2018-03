E' stato ritrovato morto Alessandro Fiori, l'italiano di 33 anni di Soncino scomparso due settimane fa a Istanbul, poco dopo il suo arrivo. I media turchi confermano la notizia del ritrovamento del cadavere. Sarà l'autopsia a chiarire la cause della morte. Secondo alcuni siti di informazione turchi, riferisce la trasmissione di Rai3 'Chi l’ha visto?', il padre avrebbe riconosciuto il corpo del 33enne arrivato a Istanbul nel tardo pomeriggio del 12 marzo e irreperibile da due giorni dopo. Il corpo, con ferite alla testa , è stato rinvenuto nell'area di Sarayburnu, una zona centrale della capitale turca. Il giorno della scomparsa le telecamere di videosorveglianza lo avevano ripreso lungo la strada che conduce al consolato italiano. Un cellulare in uso a lui e il portafoglio con i suoi documenti erano stati ritrovati in un cestino dell'albergo dove alloggiava. "Aveva due cellulari e diceva di dover incontrare una persona", aveva riferito a 'Chi l'ha visto?' uno spettatore che ha detto di aver viaggiato con lui sullo stesso volo da Milano Malpensa. Alessandro era arrivato a Istanbul il 12 marzo scorso, partendo con un volo da Malpensa. (Continua dopo la foto)

Ma poco dopo aver messo piede nella città dei due continenti, di lui si erano perse le tracce. I genitori erano arrivati in Turchia per cercarlo e lì sono partite le ricerche. Del caso si era occupata anche 'Muge Anli Ile Tatli Sert', la versione turca di 'Chi l'ha visto?'. Ospite della trasmissione Eligio Fiori, il papà di Alessandro, aveva descritto alla conduttrice l'altezza e il peso del figlio. Durante la trasmissione erano arrivate diverse segnalazioni. Alcuni testimoni avevano riferito di aver visto Alessandro, che di mestiere fa il rappresentate commerciale per una multinazionale che si occupa di depurazione delle acque, all'hotel Sultanhamet per poi salire a bordo di un taxi per un giro turistico nel centro della città.

Ed è proprio nella camera d'albergo del Sulthanhamet (uno dei due hotel suggeriti dal telespettatore) che gli inquirenti avevano trovato gli indumenti del 33enne. Il cellulare spento, il portafogli e i documenti sono invece stati ritrovati in un cestino della spazzatura. Ma stando alla segnalazione, il giovane aveva con sé due telefoni cellulari, tra cui uno smartphone nuovo che non sapeva usare bene. Il conto in banca di Alessandro, invece, risultava vuoto. Indizi che ora la polizia passerà in rassegna per trovare l’assassino di Alessandro.

