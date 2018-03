Da quasi due mesi di loro si sono perse le tracce. Vincenzo Cimmino, Raffaele e Antonio Russo, i 3 italiani scomparsi in Messico lo scorso 31 gennaio sembrano svaniti nel nulla. Nelle settimane scorse le indagini avevano portato all’arresto di 3 agenti della polizia messicana sospettati di aver consegnato a un gruppo armato. Adesso arriva una mezza conferma durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto. Federica Sciarelli, che si occupa del caso, ha infatti mandato in onda un’intercettazione in cui il capo dei narcos dice al capo della polizia di “Ritirare immediatamente i suoi uomini”, la risposta non è quella che ci si sarebbe aspettati. Il poliziotto accetta senza discutere, scusandosi addirittura per il tono di voce. Una frase che è un coltello nel cuore dei famigliare che ancora attendono risposte. Oltre ai 3 agenti arrestati, tutti operativi a Tecalitlán, Jalisco dove sono stati visti l’ultima volta. , come riferiscono i media locali citando fonti federali, è ricercato un quarto rappresentante delle forze dell'ordine. La zona è considerata un feudo del Cartel Jalisco Nueva Generación, una delle organizzazioni criminali più potenti del Messico. (Continua dopo la foto)

Non è raro, riferiscono i media, che gli agenti della polizia locale agiscano al servizio di tali gruppi. Secondo le autorità messicane, come si legge sull'agenzia Dpa, i 3 italiani erano dediti alla vendita di prodotti contraffatti. Nessuna traccia, inoltre, del capo della polizia di Tecalitlan, Hugo Enrique Martinez Muniz: "Non si trova da nessuna parte", ha detto Roberto Lopez Lara, segretario del governo statale di Jalisco. Attualmente è la procura di Jalisco a coordinare le operazioni della polizia. Il procuratore regionale, Fausto Mancilia, ha affermato che le informazioni contraddittorie fornite dai familiari dei 3 italiani complicano ulteriormente le indagini.





"Inizialmente ci hanno detto che erano qui come turisti, che erano da un giorno in un hotel. Poi" hanno detto "che erano qui da diversi giorni. Tutto questo ci rallenta". Nelle settimane passate aveva parlato Francesco Russo figlio di Raffale che, alla notizia diffusa dai media messicani secondo cui il padre usava nome e documenti falsi, replica: "Mio padre è una brava persona, andava a lavorare dalla mattina alla sera, ha 60 anni. Ma a prescindere da questo è una persona. Devono tornare a Napoli". "Siamo arrabbiatissimi - ha detto all'Ansa Gino Bergamé, portavoce della famiglia napoletana Russo -. Le autorità italiane si muovano per tentare di capire cosa sia avvenuto. Noi speriamo siano ancora vivi"

