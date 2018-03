Lo hanno rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza dopo un vero e proprio raid, portato avanti insieme allo zio, ai danni di due fratelli di 23 e 24 anni nei pressi di una centro estetico in via Miroballo, uno dei vicoli nei pressi di Corso Umberto a Napoli. Una questione su cui stanno cercando di fare piena luce gli inquirenti. Il più giovane degli arrestati, non è proprio uno sconosciuto, si tratta di Massimo Russo ex terzino del Napoli che vestì la maglia azzurra nella stagione 2002/2003 prima di essere vittima di un grave infortunio che gli precluse un futuro calcistico ad altissimo livello. Dopo l’esperienza con gli asinelli infatti, era tornato sui campi da gioco con le maglie di Como, Avellino, Torres, Crotone, Paganese e Benevento e, nel 2015, era approdato al Procida. Risale a questo periodo la lite con un controllore su un autobus di linea, quando insieme ad alcuni compagni di squadra non aveva obliterato il biglietto: l’uomo, colpito al volto, era finito in ospedale. Sintomo di un carattere violento esploso nel pomeriggio di lunedì 26 marzo. (Continua dopo la foto)

Stando alla ricostruzione, effettuata anche sulla scorta di alcune testimonianze raccolte nell’immediato, Giovanni e Massimo Russo, rispettivamente 52 e 37 anni avrebbero ferito le vittime con colpi al torace durante un litigio, a quanto risulta scoppiato per motivi passionali. I due fratelli, nipoti del ras detenuto Eduardo Saltalamacchia, erano stati trasporti al San Giovanni Bosco e al Loreto Mare e operati d’urgenza; ricoverati in prognosi riservata, non sarebbero in pericolo di vita. Giovanni e Massimo Russo, zio e nipote, e il secondo fidanzato con la figlia del primo, erano stati individuati dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli.





E sono stati incastrati dalle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza che hanno ripreso l’aggressione; sottoposti a fermo la sera stessa, stamattina dopo l’udienza di convalida il gip del Tribunale di Napoli ha emesso nei loro confronti una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Non è la prima volta che uno sportivo finisce tra le righe della cronaca. L’ultimo in ordine di tempo, con una caso molto diverso e di gravità inferiore, era stato il pesista Antonio Pizzolato sospeso dalla Federazione italiana per 10 mesi “Minacce, intimidazioni, atti di prevaricazione, anche di violenza fisica in alcuni casi. Video pornografici mostrati per vantare le proprie arti amatorie ai propri compagni, molti dei quali minorenni”.

