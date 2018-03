Una scoperta macabra che potrebbe far luce su un mistero che dura da 8 anni. A Porto Recanati, in provincia di Macerata, in un pozzo utilizzato per i rifiuti nei dintorni dell’Hotel House – un grattacielo multietnico fatiscente regno di degrado e spaccio di droga - sono stati ritrovati i resti di una ragazza. Lo hanno scoperto gli investigatori di Guardia di Finanza e Polizia con l'aiuto dei vigili del fuoco che stavano scavando nella zona dal pomeriggio dopo il ritrovamento di altre ossa. A quanto si apprende infatti ci sarebbero anche altri corpi in fondo al pozzo. Uno potrebbe essere quello di Cameyi Mosammet, la ragazza bengalese scomparsa nel 2010 a Ancona. La 15enne, di cui si era occupata anche la trasmissione di Federcia Sciarelli Chi l'ha Visto?, Era stata vista l'ultima volta entrare nell'albergo sabato 29 maggio. Quel giorno non era andata alla scuola media “Marconi” dove frequentava l’ultimo anno e fu proprio la professoressa Elisabetta Micciarelli a denunciarne la scomparsa . In un primo momento gli investigatori della Squadra Mobile di Ancona che seguivano il caso avevano pensato che la piccola potesse essere scappata volontariamente. (Continua dopo la foto)

Colpa, sembra, di alcuni i dissapori col fratello ventiduenne che non apprezzava i suoi modi di fare occidentali. Dopo qualche giorno fu rinvenuto un video pubblicato su Myspace, l’unico indagato per la scomparsa di Cameyi è stato Monir Kazi, 20 anni, il ragazzo che la baciava nel video di Myspace. Monir risiedeva all’ottavo piano dell’Hotel House di Porto Recanati, dove spesso si recava anche Camey. Anche quel 29 maggio andò a casa di Monir, lo testimoniano le telecamere all’ingresso del palazzo e da quel momento le sue tracce si perdono. Nel corso delle perquisizioni all’appartamento, gli inquirenti hanno rinvenuto un cuscino intriso di sangue e un cappello da cowboy appartenente a Cami.





Il 10 giugno il ragazzo era partito per la Grecia per ritornare qualche giorno dopo, contattato dal marito della sorella e questo spostamento aveva insospettito la Polizia. Nel frattempo qualcuno ha anche cancellato il video di Cami da Myspace. Un giallo che, a distanza di 8 anni, potrebbe finalmente trovare la risposta. Per avere certezza si aspetta l'esame del DNA l'unico che possa fare luce sul caso. Le speranze che non sia Cami sembrano però davvero ridotte all'osso.

