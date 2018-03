Una città intera nel dramma. Un'esplosione fortissima che si è sentita ovunque. E subito dopo le sirene delle ambulanze e quelle dei vigili del fuoco che vanno verso il porto industriale. È lì che si è verificata un'esplosione in un grande serbatoio in cui vengono stoccati oli combustibili. È successo a Livorno. Due gli operai rimasti uccisi: Nunzio Viola, 52 anni, e Lorenzo Mazzoni, 25. I due erano dipendenti della Labromare, una ditta specializzata nelle bonifiche: Mazzoni era alla Labromar, azienda dove il papà aveva lavorato per 35 anni, solo da due anni. La violenza dell'esplosione ha prodotto un forte spostamento d'aria che ha investito anche altri lavoratori. Per nessuno è stato necessario il ricovero in ospedale: alcuni sono stati medicati sul posto per contusioni o leggere ferite. Secondo una prima ricostruzione i due operai stavano effettuando lavori di manutenzione. Erano entrambi all'esterno e avevano finito di caricare il liquido sul camion per portarlo via quando c'è stata l'esplosione. (Continua a leggere dopo la foto)

Uno dei due operai è stato investito in pieno ed è morto sul colpo. L'altro era ancora in vita quando sono arrivati i soccorritori che hanno tentato una disperata rianimazione prima di arrendersi. Il serbatoio interessato dallo scoppio si trova all'interno del deposito costiero della società Neri: è il numero 62 e conteneva acetato di etile, una sostanza molto infiammabile. Dal porto si vede la grande cisterna grigia piegata accanto ad altre rimaste intonse. Due unità dei vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la zona. Non si è sviluppato nessun incendio.

Forse l'esplosione può essere stata causata da una sacca di gas formatasi all'interno della cisterna stessa. Intanto il pm Sabrina Carmazzi ha disposto il sequestro dell'area dove è avvenuto l'incidente. E, forse già in serata, sarà aperto un fascicolo a carico di ignoti. Al porto sono arrivati i parenti dei due operai, lacrime e abbracci. "E' il primo incidente in tanti anni di lavoro. La ditta ha un'attenzione maniacale per la sicurezza", raccontano alcuni operai, compagni di lavoro delle due vittime.

