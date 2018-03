Era il 27 dicembre 2016 quando Giusy Savatta strangolò le proprie figlie, Maria Sofia, di 9 anni, e Gaia, di 7, e poi tentò di suicidarsi ingerendo candeggina, perché temeva di essere lasciata dal marito, Vincenzo Trainito, docente di matematica. Il dramma si è consumato nella loro casa in via Passaniti,nel centro storico di Gela. "Le mie due bambine, le ho soffocate con le mie mani. La candeggina serviva a me per farla finita". Così avrebbe detto ai magistrati la donna, un'insegnante, accusata del duplice omicidio delle sue figlie di 9 e 7 anni, durante l'interrogatorio che si è svolto la mattina successiva all'ospedale di Gela, davanti al procuratore Fernando Asaro e il pm Monia Di Marco. Come scriveva all'epoca Repubblica, la donna aveva ammesso che la situazione era tutt'altro che rosea con il marito e che i rapporti, soprattutto negli ultimi tempi, erano tesi. E aveva anche riferito che il suo obiettivo era quello di proteggere le sue figlie, da tutto e tutti. "Ero - ha affermato - molto preoccupata per loro". Prima di lei gli inquirenti avevano sentito a lungo il marito della donna: "Se solo me ne fossi accorto prima, avrei dovuto aiutarla, farla ricoverare, ma non avrei mai pensato che sarebbe arrivata a tanto", aveva detto. (Continua dopo la foto)

E ancora, sempre nel lungo interrogatorio davanti al procuratore Asaro e al pm Di Marco: "Da qualche tempo i nostri rapporti si erano incrinati. Negli ultimi giorni avevamo cominciato a ragionare di separazione. Ma lei non voleva accettarla, era diventata sempre più ossessiva e possessiva con Maria Sofia e Gaia, sempre più nervosa e cupa, ma non ha mai fatto ne detto niente che potesse lasciare presagire una tragedia del genere. Mai niente". Quel maledetto 27 dicembre l'uomo, tornato a casa mezz'ora prima e con la spesa in mano, trovò Maria Sofia e Gaia ancora in pigiama, distese a terra. È passato un anno e mezzo da quel duplice omicidio che ha gelato il sangue all'Italia intera e oggi, fine marzo 2018, il giudice per le indagini preliminari di Gela Paolo Fiore ha assolto Giusy Savatta dall'accusa di avere ucciso volontariamente le due figlie. (Continua dopo le foto)

"Incapace di intendere e di volere al momento dei fatti contestati". Con questa motivazione, ispirata dai risultati di una perizia psichiatrica, il gup del tribunale di Gela, Paolo Fiore, ha assolto l'insegnante gelese, scrive l'Ansa. La donna, come misura di sicurezza, dovrà però trascorrere un periodo, ancora da definire, in una Rems, la nuova struttura che accoglie gli ex pazienti degli ospedali psichiatrici. Al momento della sentenza, in aula, oggi, c'era solo il marito, che si era costituito parte civile. Giusy Savatta ha preferito non partecipare all'udienza.

