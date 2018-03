Uomini e Donne, sale la tensione e volano parole grosse. Lo spettacolo trash va in onda davanti a Maria De Filippi e Gianni Sperti che, suo malgrado, finisce nel calderone e al centro della bufera. A lanciare la bomba è stata, come al solito, Tina Cipollari che non gradisce affatto certi atteggiamento e, come è nel costume della dama, non le manda a dire. Stavolta con toni più accesi che mai tanto che Maria è dovuta scendere in campo. Nel mirino della bionda tronista è finita ancora una volta Gemma Galgani alla quale rivolge una ironica minaccia: "Inizia a tremare, perché ora corteggeranno me". A quel punto si sono alzati i toni.Le due donne non si sopportano. "Non c'è niente da ridere Maria, se entra in studio e si siede accanto a me faccio uno scandalo che finisco al Tg5". Cipollari si scaglia anche contro Gianni Sperti: "Siamo amici da vent'anni e mi tieni nascoste le cose". Gemma non ha replicato. La sua storia con Giorgio Manetti non si sa ancora dove andrà a parare. I telespettatori più critici sostengono che questo andirivieni sia solo fatto a uso e consumo degli ascolti, che sia tutto preparato a puntino. (Continua dopo la foto)

Ma sono solo supposizioni. I dati di fatto dicono che i due non riesco a dirsi addio in via definitiva, che nonostante i ‘no’ gridati al vento qualcosa li tiene ancora stranamente legati. La dama di Torino è una frequentatrice del programma dal 2010 e di cose da allora ne sono accadute. Proprio per questo motivo, la donna ha voluto raccontare la sua esperienza attraverso un’inedita intervista rilasciata al settimanale Oggi. come sappiamo Gemma è direttrice di sala del Teatro Colosseo, un lavoro che le regala moltissime soddisfazioni e che fa con grande passione. Ai lettori del settimanale ha voluto raccontare alcuni particolari della sua vita a Torino e dei suoi tanti amici.





Ma Gemma come sappiamo ha anche tanto affetto da donare e infatti da tanto tempo è alla ricerca del vero amore dal 2010, anno di debutto del trono over. All’interno del programma la Galgani ha avuto solo tre storie importanti, ma quella che spicca su tutte è quella con il cavaliere fiorentino Giorgio Manetti. La dama in merito al suo ex compagno ha tenuto a puntualizzare nell’intervista che le cose tra loro sono ormai definitivamente chiuse e il motivo è decisamente serio: “La porta è chiusa per sempre. Mi ha offeso troppe volte”. Nessun ritorno di fiamma tra i due dunque, nonostante i recenti tentativi della dama di riuscire a riconquistare il cuore del gabbiano. Molti fan della trasmissione ancora si chiedono come una storia coinvolgente come la loro posso essere finita per sempre.

