Torna la paura e l'allarme legato alla presenza di un focolaio di meningite. Negli ultimi tre mesi, quindi dal dicembre dello scorso anno, in tutta la regione Sardegna sono stati accertati ben 8 casi, di cui due mortali. Soltanto negli ultimi due giorni una donna di 40 anni è stata ricoverata con i sintomi di questa patologia, anche se pare possa escludersi che si tratti dell'infezione, ed un ragazzo di 21. Nel frattempo restano gravi e stazionarie le condizioni del 19enne di Gesico che da quattro giorni si trova al Policlinico di Monserrato. Insomma, la situazione sta cominciando a preoccupare, e non poco, i cittadini, che ora chiedono di essere tutelati. A Cagliari regna la paura. Il punto sulla situazione è stato fatto dall'assessorato regionale della Sanità: è emerso che in questo primo periodo dell'anno, in concomitanza con la registrazione dei primi casi, sono state chiuse due discoteche. (Continua a leggere dopo la foto)

Si tratta dell'Fbi di Quartu, ora in regola e già riaperta ma sotto sorveglianza, e il Cocò di Cagliari perché, spiega la Assl, sono state rilevate carenze igienico sanitarie "di carattere generale" e che fermerà le attività a tempo indeterminato. "Il problema non sono le discoteche o i locali in sé – ci tiene a sottolineare il direttore generale Giorgio Steri -, ma l'eventuale sovraffollamento e i comportamenti a rischio". Guai, però a chi parla di emergenza. "Rispetto agli anni precedenti – ha spiegato all'Ansa Paolo Castiglia, esperto di malattie infettive, ordinario all'Università di Sassari – c'è stato un incremento". (Continua a leggere dopo le foto)

"Ma comunque i numeri non sono cresciuti rispetto a 20 fa, quando iniziò la vaccinazione. Non è dovuto a un singolo ceppo". Questa situazione si potrebbe spiegare col fatto che "la stagione è stata particolarmente fredda con sbalzi di temperatura e c'è stata la peggiore epidemia influenzale degli ultimi anni. Secondo, un gran numero di casi è accomunato dall'età e dalla frequentazione di luoghi affollati", che di conseguenza, almeno in questa fase, è consigliato evitare.

