Sono morti in servizio, proprio mentre stavano lavorando indossando l'uniforme che hanno sempre amato e onorato al meglio. I carabinieri Giorgio Privitera, 29 anni, e l'appuntato scelto Alessandro Borlengo, 43 anni, sono morti domenica all'ospedale di Cuneo per i gravi traumi riportati in un incidente stradale avvenuto in borgata San Martino di Bra, nel cuneese. La salma di Giorgio Privitera partirà da Torino, diretta a Catania. I due viaggiavano su una Fiat Grande Punto dell'Arma, diretta al tribunale di Asti per una direttissima (stavano trasportando un detenuto per l’udienza di convalida), quando sulla Statale 231 si sono scontrati con un'auto che non avrebbe rispettato una precedenza. L'impatto purtroppo è stato fatale e le immagini che lo testimoniano sono drammaticamente eloquenti. (Continua a leggere dopo la foto)

I funerali di Giorgio Privitera si svolgeranno domani ad Acireale, paese natale del carabiniere. La famiglia ha acconsentito all'espianto degli organi. I funerali di Borlengo si sono invece svolti ieri a Canale (in provincia di Cuneo). Alessandro Borlengo è morto sul colpo, per Privitera invece è intervenuto l'elisoccorso che lo ha trasferito all'ospedale di Santa Croce. (Continua a leggere dopo le foto)

Le sue condizioni sono apparse subito gravi e domenica è arrivata la notizia della morte, resa nota dal ministro uscente della Difesa Roberta Pinotti che in un tweet ha espresso "a nome suo e delle forze armate cordoglio per il Carabiniere Giorgio Privitera, deceduto per le ferite riportate in servizio" e la "sua vicinanza alla famiglia e ai Carabinieri".

