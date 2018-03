Un caso che aveva fatto discutere e infuriare gli utenti italiani, una morte assurda e drammatica che poteva essere evitata e che invece, purtroppo, è avvenuta sotto gli occhi di genitori disperati che hanno visto morire la loro piccola per un grave caso di malasanità. Una vicenda che ora è arrivata alla sua conclusione, dopo una battaglia condotta nelle aule di tribunale. Due medici già condannati in via definitiva per omicidio colposo dovranno infatti rimborsare all'Asl 10 di Firenze oltre mezzo milione di euro, i soldi che la sanità pubblica ha pagato alla famiglia di una bambina che era morta dopo quaranta giorni di ricovero all'ospedale pediatrico Meyer. I due sono ritenuti responsabili della morte della ragazzina, scomparsa a undici anni. Nessuno era stato in grado di diagnosticarle per tempo un attacco di appendicite acuta. A ricostruire la vicenda è il quotidiano Il Tirreno, che ha seguito gli sviluppi del caso. Secondo quanto ricostruito sia in sede penale sia in sede di procedimento contabile, né la pediatra né la guardia medica hanno assistito la bimba come avrebbero dovuto. (Continua a leggere dopo la foto)

Tutto è iniziato il 20 marzo del 2008, quando la pediatra era stata informata telefonicamente dei disturbi della bambina, che aveva dolori addominali e ripetuti attacchi di vomito. La dottoressa formula "senza procedere a visita diagnosi di sindrome influenzale virale. Nuovamente contattata e informata della persistenza dei sintomi e della difficoltà di camminare della paziente – così la Corte dei conti – la pediatra conferma la precedente diagnosi con prescrizione di farmaci anti-influenzali. Inoltre ribadisce la stessa diagnosi il giorno successivo nonostante il quadro si fosse aggravato escludendo espressamente che i sintomi fossero ascrivibili a una diagnosi di appendicite".

Stando sempre a quanto riportato dalla Corte dei Conti, la dottoressa si era limitata "a prescrivere un clistere non ravvisando la necessità di sottoporre la bambina a visita, anzi sconsigliandone il ricovero prospettato dalla madre perché ritenuto non opportuno ed eccessivo". La famiglia si rivolgeva comunque alla guardia medica che alle 20 del 21 marzo il medico visitava la piccola ma non disponeva il ricovero d'urgenza in ospedale, consigliandolo solo nel caso di non miglioramento nelle ore o nei giorno successivi. Alla fine la bimba era arrivata al Meyer per appendicite acuta "in seguito complicata da peritonite diffusa con conseguente choc multi-organo, causa della morte dopo 40 giorni di ricovero". A entrambi i medici coinvolti, la magistratura contabile contestava "la colpa grave" in quanto "valutata la condotta in concreto, può ritenersi accertata la mancanza del livello minimo di diligenza, prudenza o perizia".

