Più di Luigi Di Maio e forse più dello stesso Beppe Grillo, Alessandro Di Battista ha saputo incarnare il sogno a Cinque Stelle. Faccia pulita, lingua tagliante e grillino della prima (candidato già nel lontano 2008 con la lista Amici di Beppe Grillo), è sparito progressivamente dai radar. Mentre il suo collega Luigi Di Maio punta dritto alla presidenza del Consiglio, lui ha lasciato, per ora, la politica. Un addio annunciato lo scorso 20 novembre. E ora? Beh, in attesa di trovare un lavoro o continuare a esercitare un ruolo all’interno del movimento, Di Battista è tornato ieri alla Camera per il suo ultimo giorno da deputato, insieme alla compagna Sahra e al figlio Andrea di sei mesi, trasportato col passeggino. Attorno ai tre si è formato subito un capannello di curiosi; non solo giornalisti, ma anche neo-deputati 5 Stelle che salutano il big pentastellato. “A giugno partiremo per San Francisco, tutti e tre”, dice ai cronisti.

“Sono qui per alcuni adempimenti burocratici”, spiega poi Di Battista, che non nasconde la soddisfazione nel vedere il Pd sconfitto alle urne. (Continua dopo la foto)

“Che goduria non vedere più certe facce…pensate che a Laterina siamo arrivati primi. A Laterina”. Sulle eventuali intese di governo l’ex parlamentare non si esprime, ma a proposito del Rosatellum e del clima di incertezza creatosi dopo il voto del 4 marzo osserva: “Adesso sono tutti contro la legge elettorale, ma in piazza a protestare c’eravamo noi”. Sulla sua scelta di non candidarsi alle politiche aveva detto è “una scelta umana e mia" e "una decisione che avevo già un po' maturato", sottolinea il parlamentare romano, che aggiunge: "Il Movimento ha cambiato la mia vita, mi ha fatto crescere come uomo. Mi ha permesso di lottare per le idee in cui credo".





"E' una scelta di cuore: prima di entrare in Parlamento - racconta Di Battista - mi occupavo di cooperazione internazionale, scrivevo per il blog. E' quello che voglio continuare a fare per un po', dall'estate prossima e quindi dopo la campagna elettorale: partire e andare in alcuni luoghi del mondo per raccogliere idee, esperienze, proposte di politica innovativa". "Non nego che la nascita di mio figlio è come se avesse dato ancora più benzina a una scelta che era già presa. Quando ti nasce un figlio inizi a pensare moltissimo al tuo futuro, alle tue reali aspirazioni, ai tuoi sogni. E tra i miei sogni c'è la scrittura: continuare a combattere dal punto di vista politico anche attraverso la controinformazione e la scrittura. Tra qualche giorno uscirà un libro che ho scritto sul Movimento, su questa scelta e sulla paternità". "Voglio dedicarmi a mio figlio e anche per questo ho preso questa decisione",.

