Aveva denunciato i maltrattamenti del marito alcuni giorni fa, quando per futili motivi aveva subito calci e spintoni. Immacolata Villani, 31 anni, è stata uccisa con un colpo di pistola davanti alla scuola di Terzigno, doveva aveva appena accompagnato la figlia. Un uomo si è avvicinato a lei, hanno iniziato a discutere e poi lo sparo alla testa che l'ha lasciata senza vita sull'asfalto. Quell'uomo era il marito, Pasquale Vitiello, 36 anni, rinvenuto cadavere la mattina di martedì 20 marzo in un casolare di via Mauro Vecchio: si è tolto la vita subito dopo aver sparato alla donna, con la stessa arma. "Dacci un segno, ti preghiamo: costituisciti. Assumiti le tue responsabilità, noi saremo al tuo fianco", era stato l'appello dei parenti dell'uomo, sospettato fin da subito del terribile omicidio. Per una lite banale l'aveva presa a calci e pugni. Poco dopo la strage gli investigatori hanno ritrovato una lettera del marito in cui sostiene di volersi fare giustizia da sé. La 31enne diversi giorni fa era tornata ad abitare a Terzigno dal padre, che vive con una compagna, portando anche la figlia. (Continua a leggere dopo la foto)

In questa terribile storia c'è un'altra vittima. Lisa, nove anni, la figlia di Pasquale Vitiello e di Immacolata Villani. Una vittima inconsapevole. Lunedì 19 marzo è arrivata a scuola accompagnata dalla mamma e pochi istanti dopo la sua vita è cambiata per sempre. Nella scuola 'Domenico Savio' di Terzigno i bambini sono stati fatti uscire da un ingresso secondario, mentre la piccola è rimasta con le maestre: ''Mamma arriva più tardi a prendermi, lo so - avrebbe ripetuto la bambina - Mi ha detto che doveva andare a togliersi il gesso dal braccio. Si è fatta male, ma sta guarendo''. Non sapeva nulla della tragica fine della madre, né che il corpo si trovava a terra appena fuori dalla scuola. (Continua a leggere dopo le foto)

Lisa è stata subito prelevata dagli assistenti sociali che l'hanno poi affidata allo zio, Luigi Villani. Alla piccola, il padre killer ha affidato una delle venti lettere in cui raccontava di un rapporto finito, di una donna, la moglie, che frequentava un altro uomo. È in quelle missive che si nasconde il movente del gesto omicida.

La ricostruzione - Pioveva e Imma si era infilata frettolosamente in macchina, dove l'attendeva un'altra donna, quando è stata avvicinata dal marito che le ha intimato di scendere per parlare. Lei si rifiuta, non fa in tempo a capire cosa sta succedendo che un colpo di pistola dritto in fronte la uccide. Un solo proiettile, da un revolver di piccolo calibro. Il tutto davanti a diversi testimoni: mamme terrorizzate, che come Imma avevano portato i loro figli a scuola. Le ricerche di Pasquale Vitiello sono andate avanti durante tutta la giornata e la notte. Stamani, martedì 20 marzo, il ritrovamento.

Un’altra giovane madre uccisa dal marito. Davanti alla scuola dei figli. Un agguato in piena regola, aveva appena lasciato i bambini