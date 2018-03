Una scenda da film dell'orrore a Venezia. In un piccolo appartamento del centro storico è stato rinvenuto il cadavere mummificato di un uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Natanti i quali ipotizzano che la salma potrebbe essere quella del 75enne che risultava essere stato cancellato dall'anagrafe del Comune nel 2013 in quanto irreperibile. La casa, in Sestriere Dorsoduro, era in una situazione di degrado generale, sporca e abbandonata, con numerosi alimenti in stato di decomposizione. Al centro della stanza c'era una brandina con sopra il corpo mummificato dell'uomo. Nello stabile i militari hanno anche trovato delle bollette, ricevute e altri documenti che attesterebbero gli ultimi segnali di vita all'estate del 2011 quando aveva 67 anni. La macabra scoperta risale al primo pomeriggio di ieri ed è stata fatta da un vicino di casa che ha chiamato in caserma per segnalare la presenza di un cadavere all'interno di un abitazione che sembrava essere abbandonata da molto tempo. Immediato è stato l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Natanti che per primi sono giunti sul posto e si sono trovati davanti alla terribile scena. (continua dopo la foto)

La casa era completamente abbandonata, in condizioni agghiaccianti. Nessuno da molti anni si era interessato al destino di quest'uomo che è morto nella più totale e disperata solitudine. In considerazione delle condizioni del ritrovamento particolarmente complesse sono intervenuti, a quel punto, i carabinieri della Compagnia di Venezia in particolare del Nucleo operativo e della Stazione San Marco, avvalendosi per i rilievi anche di personale della Sezione Investigativa Scientifica del Comando Provinciale. Dai primi accertamenti eseguiti sul posto unitamente al Medico Legale, la salma potrebbe essere verosimilmente riconducibile al proprietario dell’abitazione un uomo classe 1943, pensionato, celibe.





Infatti i tratti somatici corrisponderebbero in linea di massima a quelli dello scomparso e inoltre in casa sono state ritrovate bollette, ricevute e altri documenti che attesterebbero gli ultimi segnali di vita all’estate del 2011. Lo stato di mummificazione del corpo dovrebbe essere infatti compatibile con passare degli anni. Sebbene sul cadavere non siano stati riscontrati dei segni di violenza che potrebbe ricondurre la morte ad un motivo traumatico, la salma è stata trasportata presso l’obitorio dell’Ospedale Civile di Venezia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’esatta identificazione e di reperire qualche parente dell’uomo.

