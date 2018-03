Le lacrime di Sabrina Misseri, la voce ferma della madre Cosima. E poi la vita di tutti i giorni dentro il carcere, tra i corsi di ginnastica e quelli di cucito. Cosima che nasconde il tempo ai suoi occhi con l’uncinetto e Sabrina che si butta a capofitto negli studi con l’obiettivo di ottenere la licenza superiore. Più che un’intervista, quella di Franca Leosini, è stato uno squarcio a 360° su due vite sospese, che girano intorno a quella persa di una ragazzina di 15 anni: Sarah Scazzi. Sarah che continua a vivere nel ricordo di chi le ha voluto bene, nel cuore della madre Concetta Seranno che ha parole di fuoco per nipote e sorella che nonostante il passare degli anni e la condanna definitiva continuano a professarsi innocenti, ledendo a suo avviso la memoria della quindicenne e della famiglia. L’intervista effettuata di "Storie maledette" a Sabrina Misseri e a Cosima Serrano ha profondamente destabilizzato la famiglia di Sarah Scazzi. Concetta in un’intervista effettuata dal settimanale Giallo, diretto da Andrea Biavardi, ha confessato la rabbia verso la nipote e la sorella. (Continua dopo la foto)

“Vorrei dire a loro che se si fossero pentite e avessero collaborato con la giustizia – racconta - si sarebbero tolte un grosso macigno dalla coscienza e forse la loro condanna sarebbe stata più clemente“. In merito alla possibilità data alle due donne di raccontare la loro verità in tv, la mamma di Sarah ci è andata, se possibile, ancora più dura dichiarando: “Sono state le mie amiche a dirmi dell’intervista. Al di là di questo, sono esterrefatta. Lo trovo ingiusto nei confronti degli altri ergastolani. Trovo ingiusto il fatto che loro abbiano un trattamento particolare, in quanto possono dire quello che vogliono, mentre gli altri ergastolani non hanno voce in capitolo”.





Alla domanda posta da Rita Cavallaro nell’intervista pubblicata da Giallo in merito a se fosse corretto che Storie Maledette abbia intervistato solo le due donne senza dare spazio al pensiero della famiglia della vittima, la mamma di Sarah Scazzi ha sostenuto: “Evidentemente quello che hanno da dire Cosima e Sabrina, dal punto di vista di chi dirige la trasmissione, è più importante del pensiero dei familiari della vittima. Per quanto riguarda il rispetto, quello ormai non esiste più…”. Resta il dolore per una figlia persa e consegnata alla storia della cronaca italiana nel modo peggiore, come una bambina di 15 anni che non crescerà mai.

