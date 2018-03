Una tragedia assurda quella accaduta a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. Laura Petrolito, una giovane mamma di 20 anni, è stata ritrovata all'interno di un pozzo artesiano sulle colline che sovrastano la città siciliana. La donna era scomparsa lo scorso sabato, a denunciare la sparizione era stato il padre, che non era riuscito a mettersi in contatto con la figlia e neanche con il compagno. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, eseguita dagli investigatori, la giovane è stata uccisa con diverse pugnalate e poi gettata via nel fosso. Ma soltanto i risultati dell'autopsia potranno far luce su quanto accaduto. In base ad una prima ispezione cadaverica, la ragazza sarebbe stata uccisa nella sera, del 17 marzo, intorno alle 22. Il corpo, buttato nel pozzo in zona contrada Stallaini, in aperta campagna, è rimasto incastrato tra le lamiere e non è arrivato in fondo. L'assassino ha provato a spingerlo giù, poi lo ha coperto con il coperchio in ferro e si è allontanato. Ad essere indagato, al momento, per l'omicidio è Paolo Cugno, compagno di Laura e padre del loro bambino. (continua dopo la foto)

Secondo i giornali locali, la coppia era da tempo in crisi e i litigi erano molto frequenti. I carabinieri stanno sentendo anche altre persone vicine alla vittima. Da quanto ha raccontato il padre, Laura è uscita di casa con il ragazzo per una passeggiata, lasciando il figlio con suo padre. Non sono più tornati. L’uomo ha provato a mettersi in contatto con loro, senza riuscirci. E ne ha quindi denunciato la scomparsa. Dopo ore e ore di ricerche, il ritrovamento del corpo. Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, la giovane vittima – figlia unica – aveva alle spalle una storia delicata: la madre abbandonò la famiglia quando lei era piccola e per questo Laura era sempre stata seguita dai servizi sociali.





"È una notizia drammatica che ha scosso tutta la comunità. Una donna, una giovane mamma, non può morire in questo modo violento", ha detto il sindaco di Canicattini, Marilena Miceli. “Per molti anni – ha detto il sindaca – sono stata assessora ai Servizi sociali del Comune e ho seguito Laura da vicino. Per me lei è parte della nostra grande famiglia, una ragazzina dolcissima che nonostante le vicissitudini familiari ha sempre mostrato forza e sorriso. Siamo riusciti a crescerla con amore e ha imparato anche a fare la mamma, sotto le nostre cure e della famiglia del giovane papà”. La Miceli ha annullato tutte le manifestazioni previste per la giornata di domenica. È il secondo omicidio in quattro anni a Canicattini che vede una donna come vittima.

