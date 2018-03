Due giorni fa la morte di Franco Corte, la guardia giurata 52enne aggredita all'alba dello scorso 3 marzo alla stazione della metropolitana di Piscinola, a Napoli. Dopo aver combattuto quasi due settimane in ospedale, Della Corte è deceduto venerdì alle 3.30. "L'Amministrazione comunale è vicina con affetto alla moglie e ai familiari di Francesco Della Corte, il vigilante della Security service, ai quali esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa – aveva detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris - Auspichiamo che le indagini proseguano in modo serrato per far luce su questo episodio di inaccettabile e brutale violenza affinché vengano individuati al più presto i responsabili di questo efferato omicidio". E le indagini hanno dato esito positivo. La Polizia di Stato di Napoli, coordinata dalla Procura della Repubblica dei Minori, ha eseguito infatti un decreto di fermo di tre minorenni, accusati di tentata rapina e omicidio doloso. I giovani, due 16enni e un 17enne, sono tutti incensurati e non frequentano nessun istituto scolastico. (Continua dopo la foto)

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Scampia, nella notte del 3 marzo, erano intervenuti in via Ferrovia Piedimonte D’Alife, nei pressi della stazione metropolitana di Piscinola, dove avevano notato una vettura dell’Istituto di vigilanza privata Security service e un uomo, successivamente identificato in Della Corte Francesco, inginocchiato in prossimità della portiera e con il viso insanguinato per una evidente ferita alla testa. Armati di due piedi di un tavolo di legno trovati sulla strada e sorprendendo il vigilante alle spalle, avevano cominciato a colpirlo violentemente al capo, lasciandolo quasi esamine a terra. I tre non sono riusciti a impossessarsi della pistola, che l'uomo teneva in una tasca della giacca.





I tre indagati sono stati sottoposti a provvedimento di fermo e portati all’Istituto di rieducazione di Nisida, dopo aver confessato i fatti. Insieme alla loro confessione arrivano le parole della signora E., madre di una dei ragazzi accusati di omicidio e intervistata da Repubblica, "Ho detto a mio figlio che ora non mi vedrà più. Io non ci volevo credere che avevano fatto una cosa così assurda. Anche se lui ha guardato solamente, perché io non ci credo che lui ha colpito, ma deve pagare il suo reato. Non ha voluto studiare, lo stavo mandando in Germania a lavorare. Era l'unico modo per salvarsi". A parole a cui fanno seguito quelle della signora Annamaria, vedova Della Torre: "Lotterò con tutta me stessa per avere giustizia la morte di Franco non può restare impunita. Nessuno deve dimenticare quello che è accaduto".

