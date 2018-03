Il servizio di Chi l'ha visto andato in onda il 14 marzo sull'omicidio delle sorelline di Cisterna di latina aveva sollevato un dubbio e cioè che i Gis, gruppo di intervento speciale dei carabinieri intervenuto attorno alle 11.30 del 28 febbraio, avrebbero rilevato la presenza di due persone vive all'interno dell'appartamento grazie ad un particolare apparecchio. Il procuratore capo di Latina non ha dubbi. In una conferenza stampa ha ribadito che Alessia e Martina sono state uccise dal padre, Luigi Capasso, appena l’uomo è entrato in casa dopo aver ferito la moglie Antonietta Gargiulo. Le bimbe “sono state colpite rispettivamente da tre colpi la piccola e da sei colpi la più grande. I proiettili hanno colpito organi vitali e ognuna delle due ragazze aveva un colpo in testa che non avrebbe consentito nessuna possibilità di sopravvivenza”. “L’intervento dei carabinieri è stato tempestivo e professionale”, ha precisato procuratore capo di Latina in merito alla possibilità che la figlia maggiore di Capasso non fosse stata uccisa subito e potesse essere salvata. (Continua a leggere dopo la foto)

"Quanto riportato dalla trasmissione Chi l'ha visto? in merito alla vicenda di Cisterna non corrisponde a verità", così il procuratore capo di Latina, Andrea De Gasperis, smentendo quella che in realtà era solo una ipotesi avanzata dal programma di Rai 3 mercoledì 14 marzo. ''È un'ipotesi completamente priva di fondamento. Questo dispositivo non è in dotazione alle forze dell'ordine e le bambine erano già morte quando i carabinieri hanno raggiunto l'abitazione di Cisterna''. Con queste parole si è dunque cristallizzata una volta per tutte la dinamica dei fatti di quella mattina.





Prima il ferimento con tre proiettili di Antonietta Gargiulo da parte di Capasso, poco prima delle 5,30 mentre la vittima si trovava nel garage della palazzina in procinto di andare al lavoro. I carabinieri poi sono arrivati nell’abitazione alle 5,50, avvertiti da una coinquilina che aveva avvertito gli spari diretti alla donna e l’aveva vista in strada chiedere aiuto. Poco dopo è stata udita una successione di altri colpi di pistola esplosi all’interno dell’abitazione, almeno sei, con i quali l’appuntato ha ucciso le figlie che dormivano.

