Nuove pesanti rivelaziono, riguardanti la strage di Latina. Martina, la figlia più piccola di Luigi Capasso e Antonietta Gargiulo, non è morta nel sonno, come si era detto inizialmente, ha sentito tutto e si è accorta di quello che stava accadendo in casa. Secondo Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l'ha visto?, la piccola era sveglia quando suo padre si aggirava nell'appartamento di Cisterna di Latina armato e pronto a uccidere sia lei che la sorella Alessia. "Si è tirata su le coperte e si è fatta la pipì addosso”, ha detto la giornalista nel corso della puntata di due sere fa. Alessia, questa l'altra rivelazione inquietante della trasmissione di Rai Tre, potrebbe essere stata ancora viva quando Luigi Capasso negoziava la sua resa con le forze speciali dei carabinieri. Perché i militari non sono intervenuti pur avendo il dubbio che la bimba potesse essere ancora viva, ferita e agonizzante ma ancora in vita? Questo l'interrogativo posto dal programma della Sciarelli. Ma queste affermazioni sono state smentite dai carabinieri. Poi quell'ultimo messaggio: "Non dovevi farlo". Tre parole scritte su un bigliettino. Questo, secondo l'agenzia di stampa Lapresse, l'unico e ultimo messaggio inviato da Luigi Capasso alla moglie Antonietta Gargiulo. (continua dopo la foto)

Sono stati i carabinieri a trovare il bigliettino sul letto della coppia insieme ad altri documenti: il lascito per i familiari, i soldi per organizzare i funerali della famiglia e anche un assegno destinato all'amante dell'ex appuntato scelto dei carabinieri. "Non dovevi farlo" può significare due cose: o accusare la moglie di averlo tradito (accusa falsa, perché a tradirla era solo lui), oppure dare la colpa alla moglie per la l'allontanamento forzato dalle due figlie piccole. Intanto il procuratore capo di Latina, in una conferenza stampa, ha ribadito che le due piccole vittime della strage di Cisterna sono state uccise dal padre appena l'uomo è entrato in casa dopo aver ferito la moglie Antonietta Gargiulo. (continua dopo le foto)





Le figlie di Luigi Capasso "sono state colpite rispettivamente da tre colpi la piccola e da sei colpi la più grande. I proiettili hanno colpito organi vitali e ognuna delle due ragazze aveva un colpo in testa che non avrebbe consentito nessuna possibilità di sopravvivenza", la precisazione arriva dopo la puntata della trasmissione Chi l'ha visto? in cui si ipotizzava che un'apparecchiatura in dotazione all'Arma avrebbe rilevato la presenza ancora in vita della figlia maggiore di Capasso. Un'ipotesi che "non corrisponde a verità", sottolinea De Gasperis, secondo cui "questo dispositivo non è in dotazione alle forze dell'ordine"."Da quando i carabinieri hanno raggiunto la casa non si è più avvertita nessuna esplosione, se non un colpo soffocato, intorno alle 13,30, con cui Capasso si è suicidato", spiega il procuratore, ricordando che l'uomo è stato quasi tutto il tempo sul balcone. "Tutto quello che si doveva fare è stato fatto", taglia corto De Gasperis, sottolineando che "l'intervento dei carabinieri è stato tempestivo e professionale".

