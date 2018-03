Sulla lotteria, sul vizio del gioco, sulle speranze racchiuse puntualmente in un tagliando che potrebbe cambiare la vita del fortunato acquirente sono state scritte pagine e pagine. Tanti di noi, però, l'euforia di una vincita improvvisa l'hanno soltanto immaginata a occhi chiusi, chiedendoci se non esista un modo per attirare le attenzioni della dea bendata. Un anziano, da par suo, un'idea l'aveva anche avuta, un'intuizione a suo modo geniale che però ora rischia di costargli parecchio caro. Sì perché l'uomo, ritagliando diversi biglietti, era riuscito ad assemblarne due con la combinazione vincente. Così, millantando una vincita fasulla al "Nuovo Miliardario", il 71enne di Pergine Valsugana, in Trentino Alto Adige, sperava di mettersi in tasca 1 milione di euro tondi tondi. Le cose però non sono andate affatto come avrebbe sperato e, anzi, per lui ora i guai rischiano di farsi davvero seri. Il trucco è infatti stato scoperto, e a nulla sono valse le giustificazioni del diretto interessato che ha provato a negare le proprie responsabilità in un primo momento salvo poi dover ammettere l'accaduto. (Continua a leggere dopo la foto)

La Guardia di Finanza ha infatti scoperto il trucco e ora il 71enne, di origine serba, è stato denunciato per truffa aggravata. Come riferisce TrentoToday, lo scherzetto architettato con grande meticolosità e pazienza gli costerà decisamente caro. Ritenuto responsabile del tentativo di raggiro, sarà costretto ora a pagare una multa molto salata, per un totale di 6300 euro. Il presunto biglietto vincente era stato assemblato manualmente col passare dei mesi, portando avanti così il piano con cura. L'anziano si era procurato il tagliando rovistando nei cestini di alcune tabaccherie del paese, dove gli ignari cittadini gettavano i loro acquisti maledicendo la sorte avversa senza sospettare nulla. (Continua a leggere dopo le foto)

Venuto in possesso delle combinazioni vincenti si è presentato presso uno sportello bancario autorizzato alla liquidazione del premio con i due biglietti fasulli. Ma lo stato di conservazione dei biglietti ha insospettito lo sportellista. Il 71enne si è giustificato dicendo di essersi accorto della vincita solo dopo aver strappato i tagliandi, ma il personale della banca ha immediatamente allertato le Lotterie Nazionali, chiedendo che verifiche più accurate. Il trucco è stato ben presto smascherato ed alla porta del pensionato si sono presentati i finanzieri.

Da un giorno all’altro sperpera oltre 300mila euro in slot machine e Gratta e Vinci. Follia? Vizio? Macché. Una sentenza unica fa chiarezza su un caso che ha lasciato l’Italia a bocca aperta