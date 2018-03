Stavolta il sorriso glielo hanno tolto di bocca. L’accusa è pesante: turbativa d’asta e presunti illeciti e favoritismi nelle procedure di riscossione dei tributi. Una vicenda portata alla luce della Guardia di Finanza nei faldoni della quale è finito anche il nome del popolare comico partenopeo che adesso è chiamato a difendersi. La storia è vecchia ed aveva vissuto il suo punto centrale nei mesi scorsi, quando il gip aveva bocciato le richieste di arresti domiciliari avanzate dal pm Valter Brunetti nei confronti di Izzo e di altri indagati per i quali era stata proposta la misura cautelare dei domiciliari. La Procura però, scrive Repubblica, ha impugnato questa decisione con il confronto fra accusa e difesa che si sposta adesso davanti al Tribunale del Riesame. L'appello del pm sarà discusso il 23 marzo prossimo. "Questa vicenda non mi riguarda - dice Izzo a Repubblica - non ho parlato né chiesto favori a nessuno. Purtroppo conosco tante persone e c'è chi tenta di accreditarsi in questo modo. Si risolverà tutto in una bolla di sapone". A mettere nei guai Izzo alcune intercettazioni. (Continua dopo la foto)

Intercettazioni che riguardavano la vendita all'incanto di una moto e di una macchina, una Vespa 300 e una Fiat 500. Beni che erano stati pignorati a seguito di un lungo contenzioso con Equitalia relativo a cartelle esattoriali e dei quali il comico voleva rientrare in possesso. Le ragioni della Procura però non sono state condivise dal giudice, che non ha ritenuto sussistenti i gravi indizi e non ha accolto la richiesta di misura cautelare. Il gip è stato molto severo nel respingere la richiesta del pm, ora ci prepariamo all'udienza di Riesame". Commenta l'avvocato Sergio Pisani, che difende Biagio Izzo: "Il mio assistito come già riconosciuto dal gip è totalmente estraneo a qualsiasi ipotesi di reato.

L'attore infatti non compare in alcuna conversazione ed è conivolto nell'inchiesta solo indirettamente a causa di soggetti che cercano di entrare nelle sue grazie. Il gip ha già fatto chiarezza escludendo in radice la possibilità che possa configurarsi in punto di fatto e diritto un'ipotesi di turbativa d'asta. L'appello del pm, che non è neanche quello territorialmente competente, mi sorprende trattandosi peraltro di fatti di circa 3 anni fa". Nelle prossime settimane il quadro della situazione sarà più chiaro. Per ora non resta che aspettare.

Ti potrebbe interessare: Gravissimo lutto per Raoul Bova, sospesi tutti i suoi impegni. C’era grande attesa per lo spettacolo, ma i fan dovranno aspettare: una perdita enorme per l’attore, che in queste ore sta ricevendo solidarietà e affetto