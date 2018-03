Se la formazione del nuovo governa sembra un affare sempre più nebuloso, con il Pd che si defila e la spalla della Lega che non sembra troppo solida, Luigi Di Maio, leader campano dei M5s sembra avere le idee chiare, almeno in amore. L’ormai ex vicepresidente della camera (futuro premier?) è stato infatti beccato dai paparazzi mentre si gode una giornata di relax a Marsala in compagnia della sua nuova compagna, manco a dirlo, attivista cinque stelle. Se la politica sia stata galeotta, oppure no, non è dato sapere. Sta di fatto che il loro sembra amore vero. Almeno a guardare i sorrisi e gli sguardi delle foto. La lei in questione si chiama Giovanna Melodia, avvocato, pentastellata e vicepresidente del consiglio comunale di Alcamo. I due, che si erano già incontrati alla fine del 2017 durante un'altra visita in Sicilia e hanno fatto una passeggiata prima alle Saline e poi sull'isola di Mothia, come mostrato in uno scatto pubblicato dal sito AlqamaH, un quotidiano online di Alcamo. Il modo giusto, insomma, per ricaricare le batterie in vista della nuova avventura politica che, dal suo punto di vista, rappresenta l’occasione della vita. (Continua dopo la foto)

"Questa occasione non può essere persa – scriveva nei giorni scorsi il candidato premier pentastellato sul blog di Beppe Grillo- I cittadini ci guardano e pretendono il massimo dalle persone che hanno eletto in Parlamento. Tutto il Movimento 5 Stelle e io in prima persona, non abbiamo alcuna intenzione di deluderli e faremo tutto il possibile per rispettare il mandato che ci hanno affidato". "Mi auguro che tutte le forze politiche abbiano coscienza delle aspettative degli italiani: abbiamo bisogno di un governo al servizio della gente", aveva aggiunto Di Maio, facendo riferimento all'appello del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei. "Noi non abbiamo a cuore le poltrone, sostiene il leader M5S.

Che poi aggiunge: abbiamo a cuore che venga fatto ciò che i cittadini attendono da 30 anni e che ci hanno dato il mandato di realizzare con oltre il 32% di consenso. Abbiamo messo al primo posto la qualità della vita dei cittadini". Il che vuol dire, spiega, "eliminazione della povertà (con la misura del Reddito di Cittadinanza che è presente in tutta Europa tranne che in Italia e in Grecia), una manovra fiscale shock per creare lavoro, perché le tasse alle imprese sono le più alte del Continente, e finalmente un welfare alle famiglie ricalcando il modello applicato dalla Francia, che non a caso è la nazione europea dove si fanno più figli, per far ripartire la crescita demografica del nostro Paese". "La nostra attenzione -prosegue- sarà massima anche su altri fronti come quello della lotta alla corruzione, dell'eliminazione della burocrazia inutile con 400 leggi da abolire, del rispetto dell'ambiente". Per ora c’è l’amore. Per il resto, si vedrà.

