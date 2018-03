Gli inquirenti sono al lavoro senza sosta per cercare di risolvere il giallo legato alla morte di Alessandro Neri, il ragazzo 29enne di Pescara trovato morto nei giorni scorsi freddato con un colpo d’arma da fuoco. Si scava nella vita del giovane per trovare un movente a oggi estremamente misterioso. Del 29enne, di Pescara, non si avevano più notizie da lunedì dopo che si era allontanato dalla sua abitazione, a Spoltore, a bordo della sua 500 rossa. La sua macchina era stata ritrovata ieri mattina in Via Mazzini a Pescara, assai distante dal luogo del ritrovamento. Il corpo del giovane, detto Nerino, era stato trovato in mezzo a degli arbusti in località Fosso Vallelunga grazie all’aiuto dei cani molecolari. Ieri è stata eseguita l’autospia dal medico legale Cristian D'Ovidio; vi ha preso parte anche un ufficiale dei carabinieri del Ris di Roma, esperto di balistica. È durata diverse ore e sui risultati, a cui gli inquirenti danno molta importanza, viene mantenuto uno stretto riserbo anche se alcune indiscrezioni trapelate parlerebbero di «elementi molto utili». (Continua dopo la foto)

Infatti proprio da queste risultanze gli inquirenti potrebbero arrivare anche a determinare l'ora della morte e soprattutto la distanza da dove è stato... Sembra che, prima della morte, ci sia stata una colluttazione cosa che potrebbe fare pensare a una vera e propria esecuzione. L'ipotesi più accreditata al momento è che Alessandro sia stato portato sulla sponda di quel torrente quando era già morto e poi posizionato nel modo in cui è stato ritrovato.L'attività investigativa, scrive Repubblica, è particolarmente focalizzata sull'esame dei tabulati sul traffico telefonico del cellulare del giovane e di quelli delle ultime persone con cui il ragazzo è entrato in contatto.





E' stato il telefono che ha guidato le ricerche di Alessandro fino al luogo del ritrovamento, dove il corpo è stato individuato. Quel cellulare, si è appreso, è stato acceso fino a lunedì sera, il giorno della scomparsa, poi si è spento. I carabinieri stanno inoltre ispezionando anche i vecchi telefoni di Alessandro recuperati nel corso della perquisizione svolta nella sua abitazione. Non viene cercato, invece, il suo portafogli. Semplicemente perché Alessandro non ne faceva uso, come testimoniato da chi lo conosceva bene. Si lavora al momento su ipotesi investigative. Ad esempio, le ragioni del ritorno in Italia di nonno Gaetano e la possibilità di una vendetta partita dal Sudamerica, dove il ricco imprenditore potrebbe aver lasciato qualche conto in sospeso. Ma, più che il regolamento di conti, tra le ipotesi sembra aver maggior peso quella di un delitto invece "artigianale" e non portato a termine da professionisti. Un delitto quasi improvvisato, con la successiva decisione, presa nell'immediato dall'assassino o dagli assassini, di occultare il cadavere nel miglior modo possibile. Improvvisazione e poca esperienza che si leggerebbe nella zona scelta per abbandonare il cadavere: sì impervia, ma comunque facilmente raggiungibile dalla città

Ti potrebbe interessare: “Ale non c’è più”. Dopo l’annuncio a Chi l’ha visto, la scoperta. “Lo hanno ucciso così”. È giallo