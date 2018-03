"Non so più che fare, non so come andrà a finire". Ha la voce stanca Antonietta Gargiulo in una delle tante telefonate in cui si sfogava con le sue amiche per gli appostamenti del marito e carabiniere Luigi Capasso da cui si stava separando. Parole di disperazione pochi giorni prima la tragedia: prima di suicidarsi Capasso l'ha ferita, si trova ancora in un letto d'ospedale e ha ucciso le loro figlie, Alessia e Martina. L'uomo ha lasciato anche 5mila euro all'amante. Antonietta ricorda con rabbia uno dei tanti messaggi in cui le chiedeva di tornare insieme. "'Buon San Valentino a chi come me crede ancora nel nostro amore' mi ha scritto e non gli ho neanche risposto" dice la 39enne in un audio, reso noto in esclusiva dalla trasmissione Quarto Grado. E poi sbotta: "Avrei voluto un padre diverso per le mie figlie, ma questo mi ritrovo. E poi mi dico: 'A chi mi sono presa'". "Come sto? Alterno momenti di solitudine e di schifo" rispondeva all'amica la povera Antonietta che sognava solo "una vita migliore per le bambine". Intanto Antonietta Gargiulo ha saputo della morte delle figlie. (Continua a leggere dopo la foto)

La mamma di Cisterna di Latina, come spiegato da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, ha appreso del dramma in ospedale, dopo l'intervento, quando medici, familiari e psicologi insieme le hanno raccontato quello che è successo. La psicologa le ha detto che Alessia e Martina non ci sono più: ''Antonietta chiude gli occhi per 2 minuti circa e con la mano sinistra stinge il lenzuolo del letto. I medici decidono di sedarla e lasciarla riposare''. La donna sarà seguita costantemente dagli psicologi: da ieri non è più sedata e si trova ancora nella terapia intensiva. "Non resterai sola, ci siamo noi, saremo sempre con te", l'hanno rassicurata i familiari arrivati da Napoli. (Continua a leggere dopo le foto)

"Il peggio, dal punto di vista medico, è ormai passato", ha assicurato ieri l'anestesista. Due psicologi, insieme ai familiari, hanno avviato con la donna un lavoro per portarla a ricostruire quanto successo lo scorso 28 febbraio. Quando la vita delle sue bambine è stata spenta dal marito violento. Gli esperti si sono mossi con estrema cautela e piano piano l'hanno guidata fino alla scoperta della terribile verità. I familiari hanno raccontato al Corriere della Sera che "non ha nemmeno pianto". Davanti alla ferale notizia è rimasta letteralmente "impietrita". Come ricostruito ieri dall'anestesista del San Camillo, Antinietta è stata sottoposta a diverse operazioni chirurgiche. Capasso l'ha ferita all'addome, alla guancia e alla zona cervicale. "Il peggio è passato", fanno sapere i medici dell'ospedale che però hanno deciso di non sciogliere la prognosi.

Cisterna di Latina, caos al funerale di Alessia e Martina Capasso, le sorelline uccise dal padre. Quando le piccole bare bianche raggiungono l’altare, accade qualcosa che indigna i presenti. Il dolore è straziante