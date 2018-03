Il mondo del giornalismo italiano perde un altro pezzo. Solo la settimana scorsa l'addio a Mimmo Càndito, uno dei più bravi reporter di guerra che si è spento a 77 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore. E ora se ne è andato anche Piero Ostellino, aveva 82 anni. Ostellino è stato direttore del Corriere della Sera dal 1984 al 1987, per cui ha scritto dal 1967 al gennaio del 2015, ricoprendo il ruolo di corrispondente da Mosca dal 1973 al 1978 e da Pechino dal 1979 al 1980, nonché di inviato speciale, editorialista e titolare della rubrica settimanale 'Il dubbio'. Convinto liberale e garantista, contrastò sempre lo statalismo dirigista, scrive Repubblica. Nato a Venezia il 9 ottobre 1935, si laureò a Torino in Scienze politiche, specializzatosi in sistemi politici dei Paesi comunisti. Nel 1963 fondò a Torino il Centro di ricerca e documentazione 'Luigi Einaudi', di cui era poi rimasto presidente onorario, e, un anno dopo, la rivista 'Biblioteca della Libertà', che ha diretto fino al 1970. Dopo aver lasciato la direzione del Corriere, dal 1990 al 1995 fu direttore dell'Ispi, Istituto per gli Studi di Politica internazionale di Milano ed è stato membro del comitato scientifico dell'Università della Carolina del Nord. (Continua dopo la foto)

Ricorda Il Giornale, testata dove Ostellino era approdato nel 2015, che il suo pane quotidiano erano i libri, con i grandi classici liberali come Adam Smith, John Locke e David Hume. Ma non disdegnava la politica, sforzandosi di porre sempre al centro delle proprie analisi la visione liberale della società. Scriveva su Il Giornale in un articolo del 21 gennaio 2016 che "Libertà e giustizia sono, nella società di massa, in conflitto. La libertà privilegia le differenze; la giustizia le nega. Le differenze favoriscono il progresso; l'eguaglianza privilegia la continuità. L'una, l'eguaglianza, è figlia della cultura moderna e contemporanea, nasce con la rivoluzione francese e si sviluppa nel socialismo; l'altra, la libertà, produce continuità e ha il suo fondamento nella democrazia liberale. Il conflitto ha le sue origini nella rivoluzione francese, che predicò e cercò di attuare l'eguaglianza. Le differenze hanno il loro fondamento nella libertà. Tradotto in termini sistemici, il conflitto è fra democrazia e liberalismo". (Continua dopo le foto)

Sempre Il Giornale ricorda il suo arrivo in redazione: "Chi scrive ricorda bene il giorno in cui, arrivato in via Negri – si legge nell'articolo a firma di Orlando Sacchelli - Ostellino volle fare un giro di tutte le redazioni, e con l'entusiasmo di un giovane che ha voglia di scoprire ogni cosa che lo circonda, si soffermò a parlare con i colleghi di Internet perché voleva capire il funzionamento dell'informazione online ed era affascinato dalla modernità". In un'intervista a Luigi Mascheroni, Ostellino disse che non votava più: "Tornerò a farlo solo quando verrà riformato questo Stato fortemente illiberale. E canaglia. Perché uno Stato che trucca i semafori per guadagnare sulle multe e mette le telecamere nascoste per vedere chi attraversa la frontiera con la Svizzera, come se fossimo tutti evasori fiscali, è uno Stato canaglia. Indipendentemente da chi lo governa".

