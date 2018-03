Palloncini bianchi e rosa per l'ultimo saluto a Martina e Alessia Capasso, 14 e 8 anni, le bambine uccise dal padre, il carabiniere Luigi Capasso, a Cisterna di Latina lo scorso 28 febbraio. La donna ha saputo solo ieri della morte delle sue piccole. Non ricordava nulla. Né di essere stata ferita del marito, né dell'uccisione delle figlie. Antonietta Gargiulo, intubata, respira autonomamente ma non è ancora in grado di parlare. La supporta un gruppo di psicologi che ha iniziato un percorso. Le sue condizioni di salute non le hanno permesso di partecipare ai funerali. "Preghiamo anche per il padre", ha detto il parroco durante la cerimonia, finendo per essere contestato dai presenti. Dopo un attimo di silenzio e commozione, don Livio Fabiani ha dichiarato: "Scusate ma la famiglia ha perdonato". "Ѐ con grande emozione che tributo l'estremo saluto terreno ad Alessia e Martina, due bambine da me conosciute e amate. Alessia, battezzata e comunicata da me, il 6 maggio avrebbe dovuto ricevere il sacramento della cresima e Martina a settembre avrebbe iniziato il suo cammino di catechesi parrocchiale. Ora è tutto finito. Ma è davvero tutto finito?". (Continua a leggere dopo la foto)

Mentre si celebravano i funerali delle figlie Antonietta si è raccolta in preghiera in compagnia di una consorella del gruppo religioso che frequenta. "Grazie per l'amore che Stiamo ricevendo da tutti voi, anche a nome di Antonietta, e grazie per le vostre preghiere perchè ci stanno dando la forza per andare avanti. Grazie per l'affetto che ci ha circondato. Desidereremmo che l'amore che ci avete dimostrato continuasse a circondare anche nostra sorella Antonietta", hanno detto i fratelli della donna dal microfono dell'altare. "Anche Antonietta lo ha perdonato". ha detto all'Adnkronos don Livio Fabiani, parroco di San Valentino in Cisterna di Latina. Il sacerdote esclude di aver sentito 'contestazioni' o 'brusii' al momento della preghiera per Capasso, e spiega: "Durante la 'preghiera dei fedeli', alle quattro già inserite ho deciso di aggiungerne un'altra per il padre, perché anche la famiglia Gargiulo lo ha perdonato. Stamattina al cimitero li ho incontrati e mi hanno detto che sia loro che Antonietta lo hanno perdonato''. (Continua a leggere dopo le foto)

"Sono prete, ma non sono abituato alla morte. Sono circa 50 anni - ha proseguito il parroco - che sono sacerdote ed ho celebrato tanti funerali: funerali di persone suicide o uccise, di persone morte tranquillamente sul loro letto o tragicamente in incidenti vari, persone morte dopo una lunga malattia o morte all'improvviso senza che nessuno se ne accorgesse, giovani e anziani. Qualcuno potrebbe pensare che ormai sono abituato alla morte. No, non sono abituato! Quando vedo una bara bianca un senso di ribellione mi assale e tanti perché affollano la mia testa. Perché? Mi chiedo e so che questo succede anche a voi, fratelli miei".

Cisterna di Latina, caos al funerale di Alessia e Martina Capasso, le sorelline uccise dal padre. Quando le piccole bare bianche raggiungono l’altare, accade qualcosa che indigna i presenti. Il dolore è straziante