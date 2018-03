Massimo Giletti nella bufera. L’amato conduttore dovrà presentarsi in tribunale per difendersi. E cosa gli è successo questa volta? Beh, c’è di mezzo la sua trasmissione, l’Arena. Dunque, facciamo un passo indietro. Vi ricordate il caso di Sarah Scazzi, la ragazza di Avetrana uccisa 8 anni fa? Ecco. Sarah fu uccisa dalla cugina Sabrina Misseri e da Cosima Serrano, sua madre. Come ricorda la Corte Suprema, la ragazza venne strangolata da Sabrina e Cosima con "concorso sinergico" tra le due: l'una ponendo "in essere la specifica azione di soffocamento da dietro della vittima" e l'altra inibendole "ogni tentativo di difendersi e ogni chance di fuga". Le due, per quel delitto, sono attualmente in carcere dove trascorreranno il resto dei loro giorni senza alcuno sconto di pena per via delle “modalità commissive del delitto" e per la "fredda pianificazione d'una strategia finalizzata, attraverso comportamenti spregiudicati, obliqui e fuorvianti, al conseguimento dell'impunità", come sottolineato dalla Corte di Cassazione. Ma che cosa c’entra il caso di Sarah Scazzi con Massimo Giletti? Continua a leggere dopo la foto

Ecco qua: il giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti è stato ascoltato come testimone dal Tribunale di Taranto nel processo in cui sono imputati Michele Misseri, l'ex giornalista Mediaset Ilaria Cavo (ora assessore della Regione Liguria) e l'avvocato romano Fabrizio Gallo. Misseri, già condannato a 8 anni per soppressione di cadavere nel processo per l'omicidio di Sarah Scazzi, risponde di calunnia; Cavo di diffamazione ai danni della criminologa Roberta Bruzzone e dell'avvocato Daniele Galoppa, ex difensore dello stesso Misseri, mentre l'avvocato Gallo risponde di diffamazione. Ma ancora non ci è chiaro? Che c’entra Giletti? Dunque, il conduttore è stato ascoltato su richiesta della difesa. Continua a leggere dopo le foto

La motivazione? Riferire su dichiarazioni rilasciate da Misseri nel corso della trasmissione l'Arena condotta per l’appunto da Massimo Giletti. Secondo l'accusa, Misseri avrebbe calunniato il suo ex difensore e la criminologa, affermando di essere stato da loro spinto a incolpare la figlia Sabrina, indagata in seguito alle sue dichiarazioni e poi condannata all'ergastolo insieme alla madre Cosima Serrano. Detto questo, il processo è stato aggiornato al 4 aprile prossimo, quando sarà ascoltato l'avvocato Francesco De Cristofaro, ex legale di Misseri. La requisitoria e la discussione delle parti civili è invece fissata per il 30 maggio.

“Massimo… non ci si può credere”. Giletti torna in tv, ma è una ‘tragedia’. È successo in diretta, davanti a tutti